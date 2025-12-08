Cambio programmazione per Sandokan, la fiction di Rai 1 con protagonista Can Yaman che sta registrando ottimi ascolti nella fascia serale.

Dopo aver trionfato nel prime time del lunedì, la fiction chiuderà con un doppio appuntamento speciale in prime time che andrà in onda lunedì 15 e martedì 16 dicembre.

Intanto, però, si pensa già al futuro della fiction: la seconda stagione ci sarà e, questa volta, potrebbe esserci anche il ritorno di Kabir Bedi per un piccolo cameo.

Il successo Auditel della fiction Sandokan con Can Yaman

Tra i titoli più forti di questa stagione autunnale di Rai 1 spicca la fiction Sandokan che ha segnato il debutto di Can Yaman come protagonista di una serie trasmessa dalla tv di Stato.

Dopo il buon successo della fiction Viola come il mare trasmessa su Canale 5, l'attore turco ha registrato ascolti record in prime time su Rai 1 con la puntata d'esordio di Sandokan.

Il primo episodio ha registrato una media di oltre 6,1 milioni di spettatori, mentre il secondo episodio ha superato il muro dei 5 milioni pari a uno share complessivo del 34% e picchi del 40% durante la messa in onda.

Numeri eccezionali per la serie tv che in quella sera ha letteralmente surclassato gli ascolti del Grande Fratello, fermo sotto la soglia dei due milioni di spettatori.

Cambio programmazione per Sandokan con Can Yaman: ecco cosa succederà su Rai 1

Per la prossima settimana, l'appuntamento con Sandokan subirà un cambio programmazione nel prime time di Rai 1.

La fiction, infatti, non andrà in onda soltanto di lunedì sera bensì sarà trasmessa anche di martedì, sempre dalle 21:40 circa, subito dopo Affari Tuoi.

Il 15 e 16 dicembre saranno trasmessi gli ultimi due appuntamenti con la serie televisiva con protagonisti Can Yaman e Alessandro Preziosi, pronti a sfidare lunedì la finalissima del Grande Fratello e martedì la penultima puntata della serie turca La notte nel cuore, trasmessa su Canale 5.

Già confermata la seconda stagione di Sandokan su Rai 1

Alla luce degli ottimi risultati d'ascolto registrati dalla fiction nel corso di queste settimane di messa in onda, la Rai ha già scelto di mettere in cantiere la seconda stagione.

Can Yaman è stato confermato come protagonista assoluto della fiction, le cui riprese al momento sono fissate per l'estate 2026.

Non mancheranno new entry nel cast e, tra i nomi in lizza, spicca anche quello di Kabir Bedi, protagonista della prima iconica versione di Sandokan degli anni '70, il quale potrebbe entrare in scena con un cameo.

Per la messa in onda della seconda stagione, invece, non si hanno ancora notizie certe: la fiction molto probabilmente andrà in onda nel corso della stagione invernale 2027.