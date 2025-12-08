Lunedì 15 dicembre in prima serata su Rai 1 andrà in onda la terza puntata della serie Tv Sandokan dove il protagonista interpretato da Can Yaman farà i conti con il suo passato e scoprirà qualcosa di sconcertante che potrebbe compromettere la sua amicizia fraterna con Yanez de Gomera (Alessandro Preziosi).

Sandokan viene messo a dura prova e fa i conti con il suo passato

Nel primo episodio della serata intitolato Il cuore nella Giungla, la tensione tra Brooke e Sandokan sarà sempre più crescente. Il sergente cercherà di riacquistare credibilità agli occhi del console mentre la Tigre della Malesia insieme a Marianna, intraprenderà un viaggio molto particolare.

I due raggiungeranno un villaggio Dayak immerso nella giungla del Sarawak e che custodisce misteri e tradizioni. Gli indigeni costringeranno Sandokan a partecipare ad un particolare rituale che lo metterà a dura prova e dove verrà valutato il valore e la verità d'animo del protagonista interpretato da Can Yaman. Questa esperienza permetterà a Sandokan di confrontarsi con la parte più profonda di sé, quella identità perduta che da tempo tenta di recuperare. Marianna seguirà il rituale con particolare apprensione, visto e considerato che si sta legando sempre più a Sandokan.

L'amicizia tra La Tigre della Malesia e Yanez è a rischio

Nell'episodio dal titolo Nel buio, grazie all'aiuto del capo del villaggio, Sandokan cercherà di ricostruire frammenti del suo passato ma la memoria faticherà a far riemergere alcuni fatti.

I soldati del Sultano intanto, saranno sulle tracce di Sandokan e saranno sempre più vicini a catturarlo, così come Brooke, che si addentrerà nella foresta deciso a imprigionarlo per riscattarsi agli occhi del console britannico. Nel frattempo, Sandokan farà una scoperta sconcertante che lo porterà a mettere in discussione non solo il rapporto con Marianna ma anche e soprattutto la sua amicizia fraterna con Yanez. Tutto sembrerà precipitare ma un nuovo colpo di scena attende i protagonisti di questa serie Tv sul finale della terza puntata.

Boom di ascolti per Sandokan: 5,7 milioni per la prima puntata

C'era grande attesa per il ritorno in Tv di Sandokan e le aspettative non sono state deluse visto che la puntata d'esordio andata in onda lo scorso 1° dicembre [VIDEO] ha fatto registrare una media di 5,7 milioni di telespettatori e uno share del 33,9%.

Con un esordio di tale portata, la serie con Can Yaman si conferma come una delle operazioni televisive più rilevanti della stagione, capace di conquistare il pubblico italiano e di rilanciare un mito senza tempo, anche se resta indimenticabile lo sceneggiato del 1976 e che rese celebre l'attore Kabir Bedi nei panni de la Tigre della Malesia.