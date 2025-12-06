La trama del nuovo appuntamento di Sandokan, in onda lunedì 8 dicembre in prima serata su Rai 1, rivela che il pirata e Marianna si avvicineranno pericolosamente in occasione della festa del Capodanno lunare. La conoscenza verrà scoperta dal Sultano, che apparirà deciso a vendicarsi.

Marianna presa in ostaggio da Sandokan

Nel terzo episodio della serie tv dal titolo "In ostaggio", Sandokan sarà impegnato in una nuova missione: depredare le miniere di antimonio del Sultano e indebolire l'impero coloniale inglese. Tutto questo scatenerà l'ira di Lord James Brooke, che avrà intenzione di arrestare il guerriero con ogni mezzo e porre fine alla sua vita.

Marianna, invece, vivrà momenti piuttosto difficili quando verrà presa in ostaggio da Sandokan e dai suoi complici. La donna si sentirà inizialmente intrappolata in una specie di incubo, per poi capire che gli inglesi sono coloro che sottopongono ad atroci sofferenze le persone.

Il Sultano scopre la conoscenza tra il pirata e Marianna

Nel quarto episodio dal titolo "Singapore", i pirati con a capo Sandokan troveranno riparo in Asia. La notizia giungerà alle orecchie di Lord James Brooke e di Murray, che decideranno di inseguirlo. Marianna, nel frattempo, si avvicinerà sempre di più al pirata. Durante la festa del Capodanno lunare, la donna riuscirà a vedere l'anima dietro alla maschera portata dal protagonista.

Marianna scoprirà che dietro la fama del pirata si nasconde un combattente leale e coraggioso. La conoscenza tra la donna e Sandokan verrà scoperta dal Sultano e finirà così per prendere una piega inaspettata. Allo stesso tempo, a Singapore ci sarà una situazione esplosiva fino all'intervento del Sultano che cambierà le carte in tavola.

Sandokan ha incontrato Marianna durante un'irruzione al consolato britannico

Negli ultimi episodi di Sandokan andati in onda su Rai 1, il pirata, a bordo della sua nave, ha liberato un misterioso prigioniero durante un arrembaggio a un cargo del Sultano del Brunei. Dayak ha creduto di riconoscere in Sandokan il guerriero di un'antica profezia che avrebbe aiutato il suo popolo a estirpare gli stranieri.

Il protagonista ha poi incontrato Marianna durante un'irruzione al consolato britannico di Labuan. L'incontro ha risvegliato nella figlia del console lo spirito d'avventura. Tra i due, però, si è inserito Lord James Brooke (Ed Westwick), l'ombroso e affascinante cacciatore di pirati. L'uomo è apparso disposto a fermare il pirata per ottenere il potere e conquistare il cuore di Marianna.