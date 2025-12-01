Lunedì 8 dicembre su Rai 1 andrà in onda la seconda puntata della serie Tv Sandokan, dove le vicende entreranno ancor di più nel vivo con il protagonista interpretato da Can Yaman che deciderà di depredare le miniere di antimonio per indebolire l'impero coloniale britannico. James Brooke lo riuscirà a catturare ma non sarà un'impresa facile visto che Sandokan riuscirà a sfuggirgli.

Anticipazioni 8/12: Sandokan assalta le miniere britanniche

Nel primo episodio della serata intitolata In ostaggio Sandokan (Can Yaman) sarà impegnato in una missione audace.

La Tigre della Malesia, insieme ai suoi fedeli uomini, si dirigerà verso le miniere di antimonio del sultano con l'obbiettivo di depredarle e indebolire così l'impero coloniale. Sarà anche un modo per recuperare risorse preziose da usare contro il dominio britannico. Sulle tracce di Sandokan ci sarà James Brooke (Ed Westwick) più determinato che mai a catturarlo. Non sarà un'impresa facile e l'inseguimento sarà il motore di questa serie Tv così appassionante. Marianna invece, vivrà un momento assai difficile visto che sarà tormentata da dubbi e paure. Cresciuta nell'ambiente coloniale britannico, la ragazza faticherà a conciliare la sua visione del mondo con ciò che sta accadendo intorno a lei, soprattutto riguardo ai sopprusi perpetrati dagli inglesi ai danni della popolazione indigena.

James Brooke sulle tracce di Sandokan ma non riesce a catturarlo

Nel secondo episodio dal titolo Singapore, Sandokan e i suoi uomini troveranno rifugio a Singapore ma Brooke riuscirà a trovarlo anche qui. Marianna, già affascinata dal mistero che avvolge Sandokan, avrà modo di scoprire un lato di lui più intimo nel corso della festa del Capodanno lunare. La ragazza, scoprirà che dietro alla fama da pirata, si nasconde un combattente dotato di senso dell'onore e capace di provare emozioni sincere. L'intervento inatteso del Sultano, sorprenderà non solo Sandokan e Marianna, ma anche gli inseguitori e Sawa destinati a cambiare gli equilibri tra i protagonisti.

Sandokan torna a distanza di 50 anni sulle reti Rai

Il remake di Sandokan torna il 1° dicembre 2025 [VIDEO] a distanza di quasi 50 anni dallo sceneggiato che andò in onda nel 1976 sulle reti Rai con protagonista Kabir Bedi e che conquistò una platea di 27 milioni di telespettatori. Un vero e proprio fenomeno televisivo esportato in più di 80 paesi nel mondo. La nuova produzione mantiene vivo lo spirito dello sceneggiato originario nonostante l'inserimento di elementi di modernità. Il ruolo che fu di Kabir Bedi è stato affidato a Can Yaman, mentre l'amico Yanez ha il volto dell'attore italiano Alessandro Preziosi.