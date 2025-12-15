Tra i 30 Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026 ci saranno anche LDA e Aka7even. Alla finale di Sanremo Giovani, i due cantanti hanno affermato di aver composto il brano incentrandolo interamente sul tema sentimentale. La rivelazione del titolo, intanto, ha mandato in visibilio i fan dei cantanti sui social.

LDA e Aka7even svelano il titolo del brano di Sanremo 2026

"Poesie clandestine" è il titolo del brano che LDA e Aka7even porteranno a Sanremo 2026, come i due cantanti hanno svelato alla puntata finale di Sanremo Giovani. Nella diretta condotta su Rai 1 da Carlo Conti il 14 dicembre 2025, i 30 Big ammessi al Festival hanno rivelato i titoli delle rispettive canzoni che si contenderanno la vittoria sul palco del Teatro Ariston, a febbraio nel 2026.

Sui social ha ricevuto molte interazioni il video della rivelazione di LDA e Aka7even. "Poesie clandestine parla di un amore viscerale, é un pezzo che si può dedicare a tante cose", ha detto Luca D'Alessio in arte LDA.

LDA e Aka7even segnano il ritorno a Sanremo

"Il pezzo parla di un amore viscerale e fuggitivo. Di due che non riescono ad unire il loro amore ma lo vivono al cento per cento", ha aggiunto Aka7even. Nel rivelare il titolo del loro pezzo, i due artisti di Napoli hanno confermato a Carlo Conti l'indiscrezione della loro scelta di andare a convivere sotto lo stesso tetto. Hanno scelto di comporre il loro nuovo brano insieme e di proporlo al Festival della Canzone, per poi ricevere la comunicazione della loro promozione a Sanremo.

Intanto, il video della rivelazione del loro titolo ha registrato diversi consensi sui social. Per i due ex allievi di Amici si tratta della seconda partecipazione in assoluto al Festival della canzone italiana, dopo l'esordio da solisti. Nel 2021 Aka7even prese parte a Sanremo con il singolo Perfetta Così, disco di platino. Nel 2023, LDA partecipò al Festival con “Se poi domani”, singolo certificato disco d'oro.

I titoli degli altri Big del Festival

Tra le proposte dei Big in corsa al Festival, anche il titolo di un altro artista di Napoli ha registrato un importante volume di interazioni social. Si tratta del brano Labirinto di Luché: "Il labirinto é la metafora di alcuni pensieri ossessivi, che ho anch'io", ha fatto sapere il cantante a Conti.

Di seguito, l'elenco degli artisti e i titoli delle canzoni che prenderanno parte alla settantaseiesima edizione del Festival della canzone italiana: