Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano un lieto fine per una vicenda che ha tenuto in ansia i protagonisti per due anni e mezzo. Nelle puntate che verranno pubblicate da lunedì 8 a venerdì 12 dicembre sul sito di Mediaset Infinity, Ilgaz e Ceylin ritroveranno finalmente Mercan, la loro figlia scomparsa. Nel frattempo, emergeranno i dettagli sulle persone responsabili del rapimento: si tratta di Filiz, moglie del defunto Ismail. Anche Dilek, la fidanzata di Eren, finirà in carcere poiché implicata nella vicenda.

Filiz scappa con Mercan prima dell'arrivo della polizia

Le indagini per fare luce su quanto accaduto a Mercan procederanno rapidamente alla luce degli ultimi sviluppi. Saranno Eren e Tugce a scoprire i dettagli del rapimento della figlia di Ilgaz e Ceylin. Si verrà a sapere che Filiz è la vedova di Ismail, un uomo che si tolse la vita insieme alla sua bambina dopo aver subito un processo per bancarotta. Non sarà tutto: emergerà anche il legame che unisce la rapitrice di Mercan ai suoi genitori. Infatti, al processo di Ismail, Ceylin era l’avvocato della parte avversa. Successivamente la polizia arriverà a casa di Dilek, ma nel frattempo Filiz e Mercan saranno già fuggite.

Mercan non riconosce Ilgaz e Ceylin

Nel frattempo, Ilgaz troverà un diario di Filiz, nel quale la donna ha annotato alcuni appunti su Mercan, chiamandola Doga, come la sua figlia defunta. Parallelamente, Nil riceverà informazioni dal procuratore Efe e si precipiterà alla centrale di polizia per difendere Dilek. La fidanzata di Eren verrà arrestata, mentre Ceylin, Ilgaz, Eren e Tugce controlleranno le riprese delle telecamere stradali per rintracciare Filiz e Mercan. A quel punto si verificherà un evento inaspettato che porterà alla luce una terribile verità: visionando i filmati, si renderanno conto che l’auto sulla quale viaggiavano la rapitrice e la bambina ha avuto un incidente. Filiz proverà a scappare, ma verrà fermata dalla polizia.

Infine, Ilgaz e Ceylin troveranno Mercan, che però non riconoscerà i suoi genitori e correrà tra le braccia di Filiz, convinta che sia lei la sua vera madre.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ilgaz e Ceylin hanno scoperto che Mercan è viva

Nelle precedenti puntate di Segreti di famiglia, rese disponibili su Mediaset Infinity, una persona dall’identità ignota ha recapitato un pacco fuori dalla casa di Ceylin. All’interno della scatola si trovava una maglietta da bambina, apparentemente adatta a una bimba di quattro o cinque anni. Questo dettaglio ha subito fatto ipotizzare che la t-shirt appartenesse a Mercan. Solo l’analisi della scientifica ha portato alla luce un indizio interessante: al suo interno è stato rinvenuto un capello lungo.

Ilgaz e Ceylin hanno quindi fatto analizzare il reperto dai loro colleghi per compararlo al DNA. Goksu ha terminato le verifiche, dando ai genitori della bambina la lieta notizia: il capello è recente ed è proprio di Mercan. I genitori, sollevati, si sono lasciati andare a un pianto liberatorio, mentre Eren ha avvertito Metin dell’accaduto, per poi telefonare alla sua fidanzata Dilek per avvisarla di quanto accaduto. Parallelamente, Mert ha continuato a trascorrere il suo tempo nella casa di riposo, dove ha stretto amicizia con Macit, l’uomo malato di Alzheimer che, due anni prima, aveva assistito al rapimento della sua nipotina.