Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano nuove indagini su diversi crimini e un nuovo lutto. Nelle puntate rese disponibili da lunedì 22 a venerdì 26 dicembre sul sito di Mediaset Infinity, Ceylin scoprirà, mentre si troverà in ospedale, che Tulin è deceduta a causa di uno shock anafilattico. Intanto, Osman, Cinar e Yekta verranno prelevati senza preavviso dagli uomini di Kadir. Ci sarà spazio anche per le verifiche di Goksu sull’arma di Ceylin.

Ceylin scopre che Tulin è morta

Ceylin sarà al centro di diverse storyline nelle prossime puntate della soap turca.

La madre di Mercan infatti si troverà in ospedale quando scoprirà che una sua ex compagna di università, con cui aveva studiato insieme a Engin, è deceduta. Si tratterà di Tulin, che perderà la vita a causa di uno shock anafilattico. Intanto, Ilgaz consegnerà alla collega della scientifica Goksu l’arma di Ceylin per effettuare delle verifiche: dovrà stabilire se il proiettile è stato esploso proprio da quell’arma. In seguito, Ilgaz riceverà una risposta positiva dal medico legale.

Osman, Cinar e Yekta vengono prelevati dagli uomini di Kadir

Nel frattempo, Osman, Cinar e Yekta vivranno momenti difficili poiché verranno rapiti dagli uomini di Kadir. Quest’ultimo, appartenente alla malavita, è stato recentemente contattato dall’avvocato Tilmen, che gli ha chiesto di aiutarlo a trovare Mercan.

Kadir mostrerà ai tre uomini di avere catturato Can, il quale si stava nascondendo dopo aver giocato d’azzardo nel suo locale. Intanto, una nuova morte sospetta darà il via alle indagini della polizia. Tutto accadrà sul set di una serie televisiva, dove un attore perderà la vita. Durante una scena, l’arma sarà caricata e partirà un colpo mortale. Gli occhi saranno quindi puntati sui protagonisti della serie, che finiranno in cima alla lista dei sospettati. Le indagini, in seguito, porteranno a indirizzare i sospetti anche su qualcuno della troupe.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ilgaz e Ceylin hanno trovato Mercan

Nelle scorse puntate di Segreti di famiglia disponibili su Mediaset Infinity, Ilgaz e Ceylin hanno indagato sulla maglietta ritrovata fuori dalla loro abitazione.

Le analisi della scientifica hanno confermato che la t-shirt apparteneva a Mercan, grazie al DNA di un capello lungo rinvenuto sull’indumento. Questo dettaglio ha fatto comprendere ai genitori che la loro bambina rapita è ancora viva, poiché al momento del sequestro aveva i capelli corti. Parallelamente, grazie alle verifiche delle telecamere, Eren e la sua squadra hanno scoperto che la rapitrice di Mercan è Filiz, sorella di Dilek. Le ricerche sono partite immediatamente e, grazie al lavoro della polizia, Mercan è stata ritrovata. Tuttavia, Ilgaz e Ceylin sono rimasti profondamente turbati quando hanno scoperto che la figlia non li ha riconosciuti. In attesa del risultato del test del DNA sulla bambina, Mercan è stata trasferita in una casa famiglia, dove resterà temporaneamente sotto tutela.

Spazio anche alle vicende di Yekta, che ha collaborato attivamente al ritrovamento della figlia di Ceylin. Per sostenere la coppia di amici, tuttavia, è stato costretto a scendere a patti con un uomo legato alla malavita.