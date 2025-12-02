Le anticipazioni di Segreti di famiglia annunciano un arresto inaspettato nel caso della scomparsa di Mercan. Negli episodi resi disponibili da lunedì 8 a venerdì 12 dicembre su Mediaset Infinity, Dilek finirà in carcere poiché complice di sua sorella Filiz nel rapimento della figlia di Ilgaz e Ceylin. I due genitori riabbracceranno finalmente la loro bambina, che però non li riconoscerà.

La fidanzata di Eren è coinvolta nel rapimento di Mercan

Eren subirà un duro colpo quando emergeranno nuovi dettagli sul rapimento di Mercan. L’ispettore capo verrà a sapere notizie sulla bambina dei suoi amici grazie anche alle indagini condotte da sua figlia Tugce.

Si scoprirà che il marito di Filiz è Ismail, un uomo che ha ucciso la propria figlia dopo il processo per bancarotta. Il legame con Ceylin verrà alla luce: Erguvan era stata l’avvocata della controparte in quel processo. Filiz, la vedova che oltre al marito ha perso anche la figlia, ha deciso di vendicarsi di Ceylin nel modo più terribile, rapendo la bambina e sostituendo la figlia deceduta con la figlia dei Kaya. I colpi di scena non finiranno qui, perché emergerà che Dilek, la fidanzata di Eren, è la sorella di Filiz e per due anni e mezzo è stata complice del folle piano della sorella. Dilek verrà arrestata e finirà in carcere.

Mercan non riconosce Ilgaz e Ceylin

Ci sarà una corsa contro il tempo per ritrovare Mercan, anche se ormai sarà chiaro che è stata rapita per tutto il tempo da Filiz.

Ilgaz troverà un diario tenuto dalla sequestratrice, nel quale emergerà un fatto inquietante: Mercan è stata chiamata Doga da Filiz, lo stesso nome della sua figlia defunta, uccisa da Ismail. Intanto, Filiz tenterà la fuga con Mercan, ma rimarranno coinvolte in un incidente stradale. Ne seguirà una fuga concitata, ma la donna verrà fermata e questo porterà finalmente al ritrovamento della piccola Mercan. Ilgaz e Ceylin dovranno affrontare un duro colpo quando la loro bambina correrà tra le braccia di Filiz, convinta che sia la sua vera madre, mentre non riconoscerà i suoi genitori biologici.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ceylin e Ilgaz hanno scoperto che Mercan è viva

Nei precedenti episodi di Segreti di famiglia, resi disponibili su Mediaset Infinity, le analisi della scientifica hanno rivelato una notizia sorprendente: Mercan è viva.

Sulla maglietta consegnata a Ceylin è stato rinvenuto un capello e, dopo l’analisi del DNA, è risultato corrispondente e appartenente alla figlia scomparsa dei Kaya. La scoperta ha riempito di gioia i familiari di Ilgaz e Ceylin, che hanno finalmente avuto la conferma che la bambina non è morta. Le autorità hanno chiesto di mantenere il massimo riserbo sulle indagini, per non compromettere il lavoro degli inquirenti. Tuttavia, la notizia è trapelata e numerosi giornalisti si sono recati in procura per intervistare i genitori di Mercan. Questo ha lasciato la coppia interdetta e furiosa, poiché il caso del rapimento della loro figlia non era stato secretato e la loro privacy è stata violata.