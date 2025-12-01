L’ingresso di Sadie Sink nel Marvel Cinematic Universe continua a essere uno dei temi più discussi tra gli appassionati. L’attrice è stata confermata sia in Spider-Man: Brand New Day del 2026, dove è già stata vista sul set, sia in Avengers: Secret Wars del 2027. Tuttavia, l’identità del suo personaggio resta avvolta nel mistero. In un’intervista a Entertainment Weekly, Sink ha invitato i fan a non basarsi sul colore dei suoi capelli per indovinare il personaggio, ricordando che "i capelli si possono tingere".

Le sue parole si scontrano, però, con quanto dichiarato a Glamour, dove ha affermato di non essersi mai tinta e di non volerlo fare.

"Chi ha i capelli rossi sente dire per tutta la vita di non cambiarli", ha spiegato. Questa contraddizione ha riacceso le speculazioni: è un depistaggio o un indizio sul fatto che il personaggio avrà proprio i capelli rossi?

Le possibili identità di Sadie Sink: da Jean Grey a Gwen Stacy, fino a un villain multiversale

L’insider Cryptic ha suggerito che Sadie Sink interpreterà "una sorta di villain multiversale in forma umana", un ruolo che avrebbe una grande importanza nella narrazione futura. Questa descrizione si discosta dalle due ipotesi più popolari tra i fan: Jean Grey degli X-Men, associata al colore rosso dei capelli, e Gwen Stacy (o una variante multiversale di Spider-Woman), spesso indicata come possibile co-protagonista in Brand New Day.

La presenza dell’attrice anche in Secret Wars amplia ulteriormente le possibilità. Con l’MCU immerso nella Saga del Multiverso, molti personaggi storici stanno assumendo versioni alternative, e la natura “multiversale” del possibile ruolo lascia intendere che potremmo trovarci di fronte a un’identità completamente nuova o reinterpretata. Come sempre accade nel MCU, le dichiarazioni degli attori potrebbero essere state studiate per confondere, come già successo in passato con ritorni inattesi e cameo tenuti segreti fino all’ultimo.

MCU, la Fase 6: cast, storia e le prossime uscite Marvel

Diretto da Destin Daniel Cretton, Spider-Man: Brand New Day uscirà al cinema il 29 luglio 2026 come capitolo della Fase 6 del Marvel Cinematic Universe.

Nel cast torneranno Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo e Michael Mando, accompagnati dalle new entry Sadie Sink, Liza Colón-Zayas e Tramell Tillman. La sceneggiatura è firmata da Chris McKenna ed Erik Sommers, già autori dell’intera trilogia precedente con Holland.

Il film si inserisce in un calendario MCU particolarmente fitto. Si partirà con Wonder Man, previsto per gennaio 2026 su Disney+, seguito dalla seconda stagione di Daredevil: Rinascita. Nel corso dell’anno arriveranno anche The Punisher, la seconda stagione di X-Men ’97 (serie non canonica), VisionQuest e la seconda stagione de Il Vostro Amichevole Spider-Man di Quartiere, anch’essa non canonica. La fine del 2026 sarà segnata dall’uscita di Avengers: Doomsday, prevista per dicembre. Il 2027 proseguirà con la terza stagione di Daredevil: Rinascita, la terza stagione di X-Men ’97 e, a dicembre, Avengers: Secret Wars, il capitolo conclusivo della Saga del Multiverso.