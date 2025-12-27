Stefano De Martino non si separa mai dal suo lavoro. Alcune storie pubblicate su Instagram mostrano il conduttore di Affari Tuoi alle prese con una versione da tavolo del popolare game show, ricreata nella sua abitazione. Con una nota di ironia, commenta di "portarsi il lavoro a casa", trasformando una serata in famiglia in una puntata casalinga.

Il salotto trasformato in un set

Le immagini condivise da De Martino svelano un salotto trasformato in un set improvvisato, completo di pacchi, tensione e l'atmosfera tipica dello studio televisivo. Un modo leggero e divertente per portare il programma nella quotidianità, senza rinunciare al suo spirito ludico.

Gossip e futuro televisivo

Durante le festività, alcune indiscrezioni hanno ipotizzato un coinvolgimento sentimentale tra De Martino e Rocío Muñoz Morales. L'attrice ha smentito categoricamente queste voci, e De Martino sembra intenzionato a chiudere la questione. Nel frattempo, secondo alcune indiscrezioni, il conduttore dovrebbe presentare lo speciale dell'Epifania di Affari Tuoi, dedicato all'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026. Tra gli ospiti desiderati ci sarebbe Raoul Bova, ex di Rocío, una scelta che, si dice, servirebbe a sottolineare ulteriormente le distanze tra i due.

Al momento, non ci sono conferme ufficiali su queste anticipazioni.

Quando il gioco non va in vacanza

Con questa iniziativa, De Martino dimostra che Affari Tuoi è più di un semplice programma televisivo: è un vero e proprio modo di essere. Anche tra le mura domestiche, il gioco continua, tra ironia e affetto per il pubblico.