È alta l'attesa per il gran finale della quinta stagione di Stranger Things, previsto per il 31 dicembre. L’ultimo episodio, intitolato “The Rightside Up”, sarà disponibile su Netflix e in alcune sale selezionate. Tuttavia, l’attesa è accompagnata da polemiche: molti fan hanno criticato la conclusione del Volume 2 e l’episodio penultimo.

In particolare, l’episodio “The Bridge” – Capitolo sette del Volume 2 – ha ricevuto critiche dalla community, ottenendo uno dei punteggi più bassi della serie su IMDb, circa 5,5 su 10 da oltre 72.800 voti. Le reazioni vanno da accuse di scrittura scarsa a un senso di disillusione rispetto alla narrazione di una serie che ha segnato un’epoca.

La tensione è accentuata da voci online riguardo a una presunta versione estesa segreta del Volume 2. Una petizione con oltre 300.000 firme ha sollevato la questione, ma l’attore Randy Havens (Mr. Clarke) ha smentito tali speculazioni: “Non esiste nessun Snyder Cut della serie”, ha dichiarato, invitando i fan a non fidarsi delle teorie non verificate.

Distribuzione e aspettative per il finale

La quinta stagione, divisa in tre parti, è approdata su Netflix con il Volume 1 il 26 novembre e il Volume 2 il 25 dicembre. Il gran finale, un episodio supersized della durata di oltre due ore, sarà disponibile dal 31 dicembre in streaming e nelle sale da serata evento.

I creatori Matt e Ross Duffer assicurano che il capitolo conclusivo sarà “epico” e caratterizzato da un forte impatto emotivo, definendolo la chiusura su cui si è potuto “giocare più duro” con i personaggi.

Il regista Shawn Levy ha descritto il finale come un “capolavoro” emotivamente potente.

Delusione e speranza nel pubblico

Le polemiche sul Volume 2 riflettono un contrasto tra aspettative elevate e percezioni di discontinuità nella scrittura o nel ritmo, come evidenziato dalle valutazioni negative dell’episodio “The Bridge”. L’esistenza della petizione per una versione estesa suggerisce un malcontento diffuso, ma le smentite dagli attori invitano alla cautela nell’adottare teorie non confermate.

Ora l'attenzione è tutta puntata sul gran finale di domani, che promette una battaglia decisiva contro Vecna e dovrà dimostrare la capacità della serie di chiudere degnamente la storia, restituendo coerenza e appagamento emotivo al pubblico.

Resta da vedere se l’ultima puntata saprà offrire il riscatto narrativo tanto invocato.