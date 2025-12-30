Le anticipazioni di Tempesta d'amore delle puntate in onda dal 5 al 9 gennaio svelano che Philipp non esiterà a gettarsi tra le fiamme appiccate da Roland nella scuderia di Ana, salvando così Apollo, l'amato cavallo della ragazza.

Philipp rifiuta di diventare complice di Roland

Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate che andranno in onda da lunedì 5 a venerdì 9 gennaio prendono il via dalla decisione di Philipp di respingere l'offerta di Roland di dividere con lui i soldi ricavati dalla truffa ad Ana. Roland, però, non demorderà e tramortirà con un colpo Philipp chiudendolo in un casolare.

Ana intuirà che sia successo qualcosa al ragazzo e chiederà a Vincent di aiutarla a cercarlo.

Philipp e Vincent riusciranno ad avvisare Ana che Roland vuole truffarla ma quando la polizia giungerà per arrestare l'uomo, lui sarà già fuggito. Sentendosi in colpa, Philipp deciderà di lasciare Ana in pace, riconoscendo che Vincent è l'uomo giusto per lei.

Nel frattempo, Roland darà fuoco alla scuderia di Ana per vendicarsi di lei, mettendo in pericolo la vita di Apollo. Philipp non esiterà a lanciarsi tra le fiamme per salvare la vita del cavallo, rimanendo intossicato dal fumo. A questo punto, Roland andrà in ospedale per vedere le condizioni di salute di Brandes, ma finirà per tradirsi e grazie all'intervento di Theo e Lale sarà finalmente arrestato.

E quando Vincent sarà pronto a sposare Ana quest'ultima grazie ad un sogno capirà di non poterlo fare.

Miro comprende di amare Greta

Markus non vorrà lasciare l'hotel con Katja anzi penserà di riappacificarsi con Christoph. Ma quando capirà che potrebbe perdere Katja, Markus deciderà di partire con lei. Quando sarà pronto a vendere le azioni dell'hotel a Cristoph, Markus cambierà idea improvvisamente dopo aver ascoltato le parole dell'albergatore.

Theo chiederà consiglio a Miro per il suo abito da sposo. Inoltre, Miro aiuterà Greta a prepararsi per un concorso culinario dopo che Luis si rifiuterà di farlo. Stando vicino a Greta, Miro capirà di essersi innamorato di lei. Miro però starà a distanza dalla cuoca, dopo aver confessato a Theo di aver giurato a se stesso di non amare più nessuno dopo la morte della sua fidanzata Lilly.

Miro, però, sarà costretto a scattare un servizio fotografico la cui protagonista sarà proprio Greta.

Michael terrà nascosta a Nicole la sua malattia, anzi si offrirà di suonare il piano durante una sua esibizione.

Riassunto delle puntate precedenti

Cosa è accaduto nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore? Theo e Lale hanno dato un'accelerazione all'organizzazione del loro matrimonio per permettere a Shinir e Gerry, presto in visita in paese, di partecipare. Greta e Luis sono andati avanti nella loro relazione, mentre la presenza di Miro è diventata sempre più importante per la cuoca. Katja è stata messa alle strette da Christoph il quale come unica alternativa per non rovinare la figlia e Markus le ha dato quella di lasciare l'hotel con il suo compagno.