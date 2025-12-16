Le anticipazioni di Tempesta d'amore, relative alle puntate in onda dal 22 al 24 dicembre, svelano che Michael verrà tormentato dai dolori a una mano e dopo una diagnosi preoccupante si chiuderà in se stesso, maltrattando la compagna Nicole.

Erik sorpreso in flagrante con Nicole

Erik e Nicole avranno un incontro passionale nella sauna dell'albergo, nonostante i tentativi dei due di stare lontani. Sorpreso con Nicole, Erik capirà di non voler mettere a rischio il suo matrimonio con Yvonne. La donna, invece, non sarà più sicura di voler continuare la sua relazione con Michael.

Michael sarà tormentato dai dolori alla mano, che gli impediranno di svolgere la professione di medico. Dopo vari esami diagnostici riceverà una terribile diagnosi, in seguito alla quale si chiuderà in se stesso e inizierà a trattare male la compagna Nicole.

Vincent accetterà la proposta di Markus di licenziare Philipp per potersi liberare della sua ingombrante presenza. Dopo aver capito di essere stato ingannato, Philipp cercherà il supporto di Ana, che faticherà a credere che il suo fidanzato abbia fatto una simile cattiveria.

Ana dubita del suo amore per Vincent

Intanto, Philipp si riavvicinerà a Roland, suo padre biologico, dal quale riceverà il consiglio di cercarsi un nuovo alleato. Nel frattempo, Ana comincerà a dubitare dei suoi sentimenti per Vincent, temendo di provare per lui solo gratitudine e non amore.

A dirigere il salone di bellezza dell'hotel giungerà Miro Falk. Greta proverà subito interesse per l’uomo, sentendosi attratta da lui, ma Yvonne sospetterà che sia omosessuale. Greta, però, istintivamente difenderà Miro dai pettegolezzi che cominceranno a circolare sul suo conto in tutto il paese.

Dopo qualche malinteso, Theo e Lale si chiariranno e decideranno di sposarsi al più presto. Infine, Katja verrà costretta da Christoph a fare una difficile scelta tra l'uomo che ama e sua figlia Maxi.

Nuova programmazione per la settimana di Natale

La prossima settimana Tempesta d'amore andrà in onda solo per tre giorni, da lunedì 22 a mercoledì 24 dicembre. Giovedì 25 e venerdì 26 dicembre, a causa delle festività, la programmazione della soap si fermerà per evitare che il pubblico possa perdere momenti salienti della ventesima stagione che si appresta a concludersi. Nonostante i pochi giorni di messa in onda previsti, saranno tanti i momenti emozionanti che vivranno i telespettatori.