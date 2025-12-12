Nelle nuove puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 15 al 19 dicembre su Rete 4, Ana Alves deciderà di dare un'altra possibilità a Vincent Ritter e i due torneranno così ad essere una coppia. Philipp non reagirà bene alla notizia mentre Christoph scoprirà che è stata Maxi a drogarlo, ma deciderà di non denunciarla. Intanto Theo vorrà chiedere a Lale di sposarlo.

Ana e Vincent tornano insieme, Philipp distrutto

Dopo l'espianto del rene, Vincent sarà in condizioni critiche a seguito di una infezione e Ana di sentirà in colpa. La ragazza resterà giorno e notte al capezzale del veterinario e sembrerà che queste ore passate al suo fianco, si saranno risvegliato in lei i sentimenti per lui.

Fortunatamente Vincent si riprenderà facendo tirare un sospiro a tutti quanti ea questo punto la giovane Alves si convincerà che la cosa più giusta da fare sia quella di dare una seconda chance al suo rapporto con Vincent. I due torneranno insieme e così Ana chiuderà per sempre il capitolo Philipp. Quest'ultimo, quando verrà a sapere che la sua ex è tornata con Vincent avrà un crollo e sfogherà la sua frustrazione sul padre Rolland, appena giunto in città dopo anni di assenza. Anche Nicole sarà scettica sulla scelta della figlia convinta che Ana sia mossa solo da un senso di gratitudine verso Vincent per averle donato il rene. Christoph deciderà invece di non denunciare Maxi per averlo drogato.

Christoph scopre che Maxi l'ha drogato ma non la denuncia

Christoph continuerà a lottare contro le conseguenze del suo incidente e questo non farà altro che riaccendere i sensi di colpa di Maxi. La figlia di Katja alla fine commetterà un errore proprio davanti a Christoph che capirà che è stata lei a drogarlo. Saafeld prometterà però a Katja di non denunciare Maxi mentre Michael comincerà ad avere strani dolori alla mano. Lale sarà sconvolta dal comportamento di Stella e inviterà la ragazza a farsi curare. Quest'ultima non avrà intenzione di seguire il suo suggerimento. Theo nel frattempo, capirà che è arrivato il momento di chiedere a Lale di sposarlo. La ragazza, per puro caso, scoprirà che il fidanzato ha intenzione di farle la proposta di matrimonio, ma quando vedrà che lui continuerà a far finta di nulla, comincerà a pensare che il fidanzato abbia cambiato idea.

Luis otterrà intanto un grande successo con il suo ristorante e Werner cercherà di convincere Greta a copiare il suo menù.

Il rapporto tra Ana e Vincent tra alti e bassi

Ana Alves è una delle protagoniste del triangolo amoroso che sta tenendo i fan di Tempesta d'amore sulle spine in questa 20^ stagione di Tempesta d'amore. La giovane è divisa tra l'amore per Philipp e quello per Vincent. Con entrambi ha avuto delle relazioni, terminate per motivi diversi. Entrambi i ragazzi non si sono mai dati pace per essere stati lasciati e hanno cercato di riconquistarla con ogni mezzo. Vincent ha sfruttato il gesto altruistico di donarle a rene per rientrare nelle grazie di Ana.