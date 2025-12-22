Le anticipazioni dal 22 al 24 dicembre di Tempesta d’Amore rivelano che Erik e NIcole metteranno a rischio le loro relazioni sentimentali a causa di un bacio in sauna. A quel punto, Erik deciderà di tornare da Yvonne per non mettere a rischio il suo matrimonio, mentre Nicole inizierà a dubitare del suo amore per Michael. Nel frattempo Philipp verrà tradito da Markus, poiché scoprirà di essere stato licenziato dal Fürstenhof a causa anche di Vincent. Poi il ragazzo troverà conforto in Ana perché non riesce a spiegarsi sul comportamento scorretto dell'amico.

Infine, Lale e Theo decideranno di convolare a nozze e arriverà un nuovo personaggio in hotel: Miro Falk, responsabile di un salone di bellezza.

Erik e Nicole cedono alla passione

Nonostante i tentativi di tenersi a distanza, Erik e Nicole finiscono per ritrovarsi soli nella sauna del Fürstenhof, dove l’attrazione tra loro prende il sopravvento. Il momento di intimità, però, lascia Erik profondamente scosso: il timore di mettere a rischio il matrimonio con Yvonne lo spinge a fare un passo indietro.

Nicole, invece, inizia a guardare con crescente incertezza alla sua relazione con Michael, sempre più chiuso e sofferente. I forti dolori alla mano non gli danno tregua e, quando le cure si rivelano inefficaci, l’uomo si reca in ospedale.

La diagnosi che riceve è dura da accettare e lo porta a isolarsi, allontanando proprio Nicole e mostrandosi freddo e ostile nei suoi confronti.

Philipp tradito e un pericoloso gioco di alleanze

La gelosia di Vincent lo spinge ad accettare la proposta di Markus: liberarsi di Philipp con un pretesto. Quando il ragazzo capisce di essere stato incastrato, resta profondamente ferito e cerca conforto in Ana, che però fatica a credere che Vincent sia arrivato a tanto.

Mentre Vincent è divorato dai sensi di colpa, Philipp affronta il dolore del tradimento di Markus e decide di riavvicinarsi al padre Roland. Christoph tenta di riportare la pace invitando Philipp a confrontarsi con Markus, mentre Alexandra e Katja provano a smorzare le tensioni tra i rispettivi compagni.

Nel frattempo Ana inizia a dubitare dei propri sentimenti per Vincent e Christoph mette Katja davanti a una scelta drammatica: un ricatto che potrebbe costringerla a lasciare Markus pur di proteggere la figlia Maxi.

Fiori d’arancio per Lale eTheo e un nuovo volto a Bichlheim

Dopo incomprensioni e tensioni, Lale e Theo riescono finalmente a chiarirsi e prendono una decisione importante per il loro futuro: sposarsi. Una notizia che porta un po’ di luce in un periodo segnato da conflitti e incertezze.

Intanto al Fürstenhof fa il suo ingresso Miro Falk, il nuovo responsabile del salone di bellezza. Il suo arrivo non passa inosservato: Greta ne rimane subito colpita, mentre Yvonne è convinta che il nuovo arrivato sia omosessuale.

Le voci iniziano a circolare rapidamente e Greta decide di intervenire per difendere Miro dai pettegolezzi che si diffondono a Bichlheim.

Ascolti Tempesta d’Amore dal 15 al 19 dicembre 2025: andamento stabile su Rete 4

Nella settimana compresa tra lunedì 15 e venerdì 19 dicembre 2025, Tempesta d’Amore ha mantenuto un andamento complessivamente stabile nella fascia mattutina di Rete 4.

Lunedì 15 dicembre la soap ha intrattenuto 189.000 spettatori con il 4% di share, mentre martedì 16 dicembre ha registrato il miglior risultato della settimana con 247.000 spettatori e il 4.7%. Mercoledì 17 dicembre si è attestata su 192.000 spettatori con il 3.8%, seguita dalla puntata di giovedì 18 dicembre, che ha raccolto 200.000 spettatori con il 4.1%.

Venerdì 19 dicembre, infine, la soap ha chiuso la settimana con 150.000 spettatori e il 3.1% di share, un calo fisiologico tipico delle giornate che precedono il weekend. Nel complesso, i dati confermano la buona tenuta di Tempesta d’Amore nel mattino di Rete 4, con una base di pubblico fedele.