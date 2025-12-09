Martedì 9 dicembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni trapelate da Fanpage rivelano che Sabrina e Carlo hanno trascorso la notte insieme, ma la dama, a causa degli attacchi ricevuti, ha lasciato lo studio in lacrime. Intanto, Cinzia e Rocco sono tornati e hanno raccontato che la loro relazione è terminata. Per la dama si è fatto avanti un cavaliere del parterre, di nome Paolo, che le ha consentito di rimanere in trasmissione. Diverso invece il destino di Rocco: nessuna donna ha chiesto di conoscerlo e quindi è stato costretto a lasciare lo studio.

Magda e Arcangelo, invece, sono usciti insieme e si sono baciati.

Sabrina esce dallo studio di Uomini e Donne in lacrime

Sabrina e Carlo hanno raccontato al centro dello studio come sta proseguendo la loro frequentazione. Tra i due protagonisti del trono over c’è stato un passo avanti: hanno infatti dormito insieme. Sabrina ha speso belle parole per Carlo, arrivando a definirlo un 'porto sicuro'. Tuttavia, la dama emiliana ha deciso di conoscere un nuovo cavaliere. Per Carlo è stato un duro colpo da accettare: ci è rimasto male e ha confessato di essere innamorato di Sabrina. Nel frattempo, Sabrina è stata attaccata da Tina Cipollari e, dopo le accuse mosse dall’opinionista, ha lasciato lo studio in lacrime.

Una volta rientrata, ha rimproverato Carlo per non averla difesa dagli attacchi.

Cinzia e Rocco sono tornati a Uomini e Donne

Nel frattempo, durante le riprese di Uomini e Donne del 9 dicembre, sono tornati due ex protagonisti del parterre che avevano da poco lasciato la trasmissione insieme. Cinzia e Rocco sono arrivati in studio separati e hanno rivelato che la loro relazione è terminata. C’è stato un colpo di scena inaspettato per Cinzia, che ha manifestato l’intenzione di rimanere in trasmissione: subito si è proposto per lei Paolo. Per Rocco, invece, nulla di fatto: la sua esperienza nel dating show è terminata poiché nessuna dama ha accettato di avviare una conoscenza con lui. Arcangelo e Magda, invece, si sono scambiati un bacio, mentre Rosanna ha dichiarato di avere un interesse per Alessio.

Quest’ultimo, però, ha rifiutato poiché legato da un’amicizia con Giuseppe, ex della dama siciliana.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Gemma ha chiuso con Gianni

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, già andate in onda, Gemma è andata in esterna con Gianni. I due protagonisti del parterre over hanno fatto una passeggiata per Roma e si sono fermati a bere in un locale. Una volta tornati in studio, però, la dama torinese ha preso una decisione inaspettata: chiudere la frequentazione con Gianni. Tina Cipollari ha giudicato negativamente la scelta di Gemma, mentre Magda è intervenuta sostenendo che fosse plausibile che Galgani fosse ancora innamorata di Mario. Quest’ultimo, dal canto suo, ha dichiarato che per lui la storia è definitivamente chiusa, preferendo anche non ballare più con Gemma per non illuderla.

Intanto, Alessio ha raccontato come sono proseguite le sue conoscenze con Jone e Federica. La prima ha deciso di interrompere la frequentazione, mentre la seconda è stata lasciata dal cavaliere piemontese. Federica, però, ha iniziato una nuova conoscenza con Gianmaria, cosa che ha infastidito molto Alessio e che ha rappresentato la motivazione della sua chiusura.