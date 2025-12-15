Lunedì 15 dicembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni sulla registrazione, trapelate direttamente dall'account social del dating show, rivelano che Flavio Ubirti ha scelto Nicole Belloni. Per la coppia, come di consueto, sono scesi i petali rossi dal soffitto. Niente da fare per Martina, che non ha visto coronarsi il suo sogno d'amore.

Nicole è la scelta di Flavio

Flavio ha deciso di concludere il suo percorso da tronista con un gesto che ha sorpreso tutti.

Nella puntata del 15 dicembre, il tronista ha scelto Nicole, dimostrando di voler dare concretezza ai sentimenti nati nel corso delle settimane. La decisione è arrivata dopo momenti di confronto e incertezze, ma alla fine Flavio ha seguito il cuore, lasciando Martina con l'amaro in bocca. L'atmosfera nello studio si è caricata di emozione, con Nicole visibilmente commossa e pronta a iniziare una nuova storia al di fuori del programma.

Flavio ha scelto Nicole a Uomini e Donne

Il percorso di Flavio come tronista a Uomini e Donne è stato caratterizzato da momenti di incertezza, confronti accesi e gesti romantici che hanno scandito le sue esterne con le corteggiatrici. Fin dall'inizio, il giovane ha mostrato un forte interesse per Martina e Nicole, due ragazze molto diverse tra loro, con cui ha costruito dinamiche intense e spesso contrapposte.

Con Nicole ha instaurato un legame più spontaneo e naturale, fatto di complicità e piccoli gesti quotidiani, mentre con Martina il rapporto è stato segnato da discussioni e chiarimenti, che hanno messo alla prova la sua capacità di prendere decisioni. Le esterne hanno evidenziato la difficoltà di Flavio nel gestire le emozioni e nel capire quale delle due fosse davvero la persona giusta per lui. Alla fine, durante la registrazione del 15 dicembre, la scelta è ricaduta su Nicole, con la quale ha lasciato il dating show dopo i canonici petali rossi caduti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Federico ha iniziato a frequentare Marta

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, andate in onda su Canale 5, Federico Mastrostefano ha continuato a uscire con Marta, ma nel frattempo ha approfondito la conoscenza anche con altre dame del parterre, tra cui Lucia.

Mauro non ha gradito la decisione dell'ex tronista di frequentare Lucia, che sta vedendo già da alcune settimane. Anche Federico R. è tornato al centro studio e ha scelto di chiudere con Emanuela, la dama, dal canto suo, ha confermato di voler interrompere la conoscenza con il cavaliere, ritenendo che lui sia ancora troppo legato al ricordo della sua ex fidanzata. In studio ne è nata una discussione, durante la quale è intervenuta anche Tina Cipollari, sostenendo che Federico R. non fosse pronto a voltare pagina e a trovare un nuovo amore. Gemma Galgani, invece, ha continuato a pensare a Mario Lenti, che nel frattempo ha manifestato il desiderio di conoscere Barbara De Santi. Quest'ultima ha trascorso una serata con il cavaliere pugliese, ma ha rivelato in studio di non sentirsi attratta da lui, pur concedendosi una seconda uscita per decidere se proseguire o meno la conoscenza.

I tronisti hanno portato avanti i loro percorsi con i rispettivi corteggiatori, ma quello di Flavio ha subito una battuta d'arresto: il tronista ha infatti lanciato un ultimatum alle sue corteggiatrici, dichiarando di essere stanco di rincorrerle ogni volta.