Martedì 2 dicembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni trapelate in esclusiva da Fanpage rivelano che, in studio, Gemma Galgani è rimasta delusa dal comportamento di Mario Lenti. Il giorno precedente, infatti, lui si era avvicinato a lei, salvo poi andare a cena con Maria, con la quale ci sono stati baci appassionati. Intanto, Federico è andato a cena con Lucia, mentre Marina ha deciso di chiudere la conoscenza con Walter ed Egidio, proseguendo invece la frequentazione con Giovanni e Marcello.

Gemma scopre che Mario e Maria si sono scambiati baci appassionati

La registrazione di Uomini e Donne del 2 dicembre ha rappresentato un duro colpo per Gemma Galgani, che in studio ha scoperto una verità amara. La dama torinese, entusiasta per il recente riavvicinamento con Mario Lenti avvenuto nelle riprese del 1° dicembre, pensava che tra loro ci fosse una nuova apertura. Tuttavia, ha dovuto affrontare una grande delusione: proprio la sera precedente, Mario è andato a cena con Maria e tra i due ci sono stati baci appassionati. Per Gemma è stato un momento di sconforto, che l'ha lasciata profondamente ferita e delusa. Nel frattempo, Marina ha interrotto la conoscenza con Egidio e Walter, decidendo di continuare a frequentare Giovanni e Marcello.

Federico prosegue la conoscenza con Lucia e Giulia

Nel frattempo, sono state raccontate le vicende sentimentali di Federico Mastrostefano , che ha preso un aperitivo con Maria, è andato a cena con Lucia e ha fatto colazione con Giulia. Alla fine, l'ex tronista ha deciso di non avvicinarsi a Maria per concentrarsi sulle altre due dame. Nulla di fatto anche per Emanuela: la conoscenza con Federico non è andata bene, e lui ha preferito interrompere anche con lei. Tuttavia, Luca ha invitato Emanuela a uscire e lei ha accettato. Edoardo e Paola, invece, hanno raccontato di aver trascorso una piacevole serata insieme. Le dame del parterre, Gloria, Barbara e Rosanna, non hanno condiviso gli elogi di Paola nei confronti di Edoardo, poiché hanno maturato un'opinione diversa sul cavaliere dopo essere uscite con lui.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberta e Alessandro sono tornati a Uomini e Donne

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Roberta e Alessandro sono stati ospiti in studio e hanno raccontato come procede la loro relazione. La coppia appare sempre molto affiatata e Di Padova ha dichiarato che la situazione si è ribaltata: ora è lui a essere più geloso rispetto a lei. Nel frattempo, l'ex dama del parterre ha fatto un regalo importante ad Alessandro, donandogli il mazzo di chiavi del suo nuovo appartamento insieme a una lettera che lo ha profondamente emozionato. Vicinanza ha rivelato che considera ormai la sua fidanzata e suo figlio come la sua vera famiglia.

Intanto è proseguito il trono di Sara, che ha avuto un litigio con Marco, il quale non ha accettato che la tronista uscisse anche con altri pretendenti. Maria De Filippi ha notato che, durante il ballo, Marco non si è avvicinato per chiarirsi con Sara e ha scoperto che la redazione aveva vietato ai corteggiatori di alzarsi spontaneamente per ballare con la tronista. La conduttrice ha quindi cambiato la regola, dando a Sara la possibilità di scegliere con chi ballare, ma la tronista non ha scelto Marco, ma Jakub.