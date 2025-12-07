Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano momenti di grande ansia e disperazione per uno dei protagonisti, a causa del ritorno inaspettato di una persona. Nella puntata che andrà in onda lunedì 15 dicembre alle 20:50 su Rai 1, Okoro farà ritorno a Napoli, sconvolgendo Gennaro Gagliotti. Quest’ultimo, infatti, temerà di finire in carcere per il suo coinvolgimento nell’omicidio di Assane. Intanto, l’imprenditore penserà a una soluzione per evitare l’arresto, ma un colpo di scena potrebbe cambiare completamente le carte in tavola.

Okoro torna a Napoli

Okoro farà ritorno a Napoli e il rientro inaspettato del capo dei braccianti dell’azienda agricola della famiglia Gagliotti sarà motivo di grande sconforto per Gennaro. È bene ricordare che Okoro si è liberato di Assane, per conto di Gagliotti, dopo che quest'ultimo aveva scoperto la sua collaborazione con Michele Saviani nell’inchiesta sul caporalato. Le anticipazioni di Un posto al sole non chiariscono ancora le ragioni che spingeranno Okoro a rifarsi vivo, ma la sua presenza in città metterà in agitazione Gagliotti. È stato infatti proprio lui a ordinare al bracciante di eliminare il collega e, inoltre, a investire la signora Agata Rolando.

Gennaro Gagliotti architetta un piano per non finire in carcere

Nel frattempo, Gennaro Gagliotti, terrorizzato all’idea di finire in carcere per i crimini commessi o commissionati, sarà disposto a tutto pur di evitare l’arresto. Il fratello di Vinicio escogiterà un piano per sfuggire alla condanna per l’omicidio di Assane. Anche in questo caso, la trama non svela molti dettagli sul modo in cui Gennaro tenterà di farla franca. Tuttavia, un colpo di scena inaspettato ribalterà la situazione: proprio quando l’imprenditore si preparerà a mettere in atto il suo disperato tentativo di salvarsi, qualcosa potrebbe ostacolarlo. Non è chiaro se Gagliotti voglia eliminare Okoro per ridurlo al silenzio o se abbia in mente un’altra strategia, né se ci sarà qualcuno pronto a testimoniare contro di lui.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Roberto ha scoperto che Gagliotti ci vede

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, andate in onda su Rai 3, Vinicio ha testimoniato poco prima del processo che vedeva imputato Roberto, rivelando che Gennaro aveva recuperato la vista. Dopo essersi schierato a favore di Ferri e contro suo fratello, per Vinicio è arrivato un duro colpo da accettare. Il ragazzo, infatti, ha scoperto che Marina e Roberto avevano sfruttato le sue fragilità e la sua dipendenza dalle sostanze per mettere in cattiva luce lui e Gennaro agli occhi di Chiara Petrone. Alice, venuta a conoscenza di quanto fatto da sua nonna e da Ferri, si è infuriata e ha deciso di interrompere i rapporti con i suoi familiari, scegliendo di schierarsi dalla parte del suo fidanzato.