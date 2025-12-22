C'è una novità sorprendente emersa dalle anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in onda dal 5 al 9 gennaio: Raffaele ci ripenserà e deciderà di non andare più in pensione.

Sulla sua scelta peserà l'ultimo saluto da parte dei condomini, un momento così toccante da far vacillare le sue certezze e spingerlo a tornare sui suoi passi. Una decisione che, a questo punto della vicenda, non riguarda più soltanto lui e che creerà diversi malumori. Rosa, in primis, scoprirà di dover rinunciare all'impiego tanto agognato.

Raffaele ci ripensa e manda tutto all'aria

Il pensionamento di Raffaele sembrava ormai cosa fatta. Giordano aveva rimarcato la sua volontà di smettere di lavorare per dedicarsi alla famiglia e Rosa aveva già ricevuto la conferma del suo nuovo ruolo come portiera di Palazzo Palladini, con tanto di spazio dedicato per lei e il piccolo Manuel. Eppure qualcosa cambierà proprio quando nessuno se lo aspetta più.

Un addio particolarmente commovente da parte dei condomini farà vacillare le certezze del portiere storico, che scivolerà in una profonda malinconia al pensiero di lasciare quel lavoro che svolge con passione da anni. I ripensamenti prenderanno il sopravvento e Raffaele tornerà, così, clamorosamente sui suoi passi.

La decisione di Giordano scatena tensioni nel palazzo

La retromarcia del portiere non passerà inosservata e creerà più di un malumore tra gli abitanti dello stabile. Rosa, convinta di aver finalmente trovato stabilità per sé e per suo figlio, dovrà fare i conti con questa doccia fredda inaspettata.

Gli equilibri faticosamente raggiunti rischiano di saltare e non tutti accoglieranno con entusiasmo la scelta di Raffaele. Le dinamiche a Palazzo Palladini si faranno tese nelle prime puntate di gennaio, quando gli effetti di questa decisione emergeranno in tutta la loro portata.

Che cosa succederà adesso?

Partita in modo semplice, questa trama si è fatta di giorno in giorno più complessa, tra problematiche e litigi.

Ormai tutto sembrava concluso. Raffaele avrebbe dato il suo addio ai condomini in occasione delle festività natalizie e Rosa avrebbe raccolto la sua eredità. Eppure così non sarà.

Raffaele, colto da malinconia, cambierà idea. La sua scelta forse farà felice Renato e Otello ma spiazzerà di sicuro sua moglie. Inoltre i vari condomini, sinceramente commossi per l'addio, avevano accettato il fatto che l'uomo lasciasse il suo posto e un ripensamento, per quanto gradito, spiazzerà anche loro.

Tutto questo avviene a ridosso delle puntate di febbraio che vedranno l'ingresso dell'ingresso del personaggio interpretato da Whoopi Goldberg. A questo punto è lecito ipotizzare che per allora ci sarà ancora Raffaele in guardiola ad accoglierla.

Difficilmente però la questione verrà chiusa qui. Una delle ipotesi più probabili è che Raffaele resti a mezzo servizio e faccia da mentore a Rosa, soprattutto nelle questioni in cui la donna ancora fatica, come la gestione della posta e dei posti auto. Certo, c'è anche la possibilità che si crei una frattura tra i due, con Rosa che rispetterà la scelta dell'uomo tornando alla sua vita ma che non sarà di certo felice per questo ripensamento dell'ultimo momento.