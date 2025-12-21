Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano la continua ricerca di un impiego per uno dei protagonisti della soap partenopea. Nella puntata che andrà in onda lunedì 29 dicembre alle 20:50 su Rai 3, Giulia aiuterà Eduardo a trovare un lavoro stabile, mentre Rino sarà in preda all’angoscia. Il malvivente, infatti, oltre a essere preoccupato per la vicinanza tra Sabbiese e Stella, temerà anche di finire nei guai a causa delle indagini condotte da Damiano.

Giulia si mette alla ricerca di un lavoro per Eduardo

Eduardo si troverà ancora in preda alla frustrazione poiché, dopo essere rientrato a Napoli dopo mesi trascorsi in Toscana sotto protezione, dovrà trovare un impiego nel capoluogo campano.

Con il processo ormai alle porte, Sabbiese avrà bisogno di un lavoro stabile e, non essendoci riuscito da solo, arriverà in suo soccorso Giulia. La signora Poggi, che ha diverse conoscenze grazie al centro di ascolto nel centro storico, vorrà trovare una soluzione definitiva per il marito di Clara. Quest’ultimo, intanto, continuerà la sua relazione extraconiugale con Stella.

Rino si sente minacciato da Damiano

Nel frattempo, la relazione sentimentale tra Eduardo e Stella sarà motivo di grande preoccupazione per Rino. Il signor Persico è infatti coinvolto in diversi affari loschi che lo legano proprio a Stella, in particolare la complicità nei furti alle gioiellerie che da tempo stanno turbando la città di Napoli.

Rino non vedrà affatto di buon occhio la crescente vicinanza tra Stella ed Eduardo, considerandola una vera minaccia. Tuttavia, le sue ansie non riguarderanno soltanto i due amanti: a peggiorare la situazione ci sarà anche Damiano. Persico temerà infatti che il poliziotto possa scoprirlo grazie alle indagini serrate che Renda e la sua squadra stanno portando avanti per individuare i rapinatori e assicurarli alla giustizia.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rino ha recuperato i gioielli nascosti a casa di Stella

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, andate in onda su Rai 3, Rino si è presentato a casa di Stella e, una volta entrato nell’abitazione dell’amante di Eduardo, si è verificato un vero colpo di scena.

La ragazza, infatti, è complice di Rino nei furti alle gioiellerie, proprio i casi su cui sta indagando Damiano, determinato a trovare i colpevoli. Mentre la polizia è sulle tracce dei ladri, Eduardo ha proseguito la sua relazione extraconiugale con Stella, ignaro del pericolo che sta correndo e del coinvolgimento della donna nelle rapine. Nel frattempo, Rosa ha accettato l’incarico di portiera di Palazzo Palladini e ha deciso di trasferirsi nel seminterrato messo a disposizione dagli inquilini dello stabile. Prima del suo ingresso nella nuova abitazione, però, Otello e Raffaele hanno avviato alcuni lavori per rendere il locale più accogliente e vivibile.