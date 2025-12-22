Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole, in programma dal 5 al 9 gennaio 2026 in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che Rosa si mostrerà scossa nel momento in cui riceverà l'ennesima cocente delusione.
Intanto, Eduardo si mostrerà sempre più vicino a Stella e finirà per accettare la proposta della ragazza di entrare all'interno della sua banda, riavvicinandosi così al mondo della malavita.
Raffaele, invece, prenderà una decisione del tutto inaspettata quella di portare avanti il suo impegno professionale come portiere di Palazzo Palladini.
Rosa scossa e delusa: anticipazioni Un posto al sole 5-9 gennaio 2026
Damiano non esiterà a portare avanti la sua indagine per cercare di scoprire la verità sui responsabili dei furti all'interno delle gioiellerie a Napoli anche se il perdurare di una situazione di stand by finirà per renderlo profondamente nervoso, tanto che il poliziotto comincerà a temere delle ripercussioni da parte di Grillo.
Intanto, per Rosa arriverà un colpo di scena inaspettato: le trame della soap, infatti, rivelano che la donna riceverà una profonda delusione che finirà per lasciarla scossa e amareggiata.
Di cosa si tratta? Al momento dalle trame della soap non vengono svelati ulteriori dettagli in merito a ciò che succederà alla compagna di Damiano.
Eduardo torna nella malavita nei prossimi episodi di Un posto al sole fino al 9 gennaio
Le anticipazioni di Un posto al sole dal 5 al 9 gennaio, inoltre, rivelano che Eduardo si ritroverà sempre più nel mirino di Stella, la quale non avrà alcuna intenzione di lasciarlo libero.
Eduardo, dopo aver cercato in tutti i modi di prendere le distanze dalla donna, finirà per cadere nella sua trappola accettando di entrare all'interno del suo team, pronto così a riavvicinarsi al mondo della malavita organizzata.
Raffaele, invece, deciderà di rivalutare la sua decisione inerente all'addio come portiere di Palazzo Palladini: l'uomo tornerà sui suoi passi e accetterà di proseguire il suo incarico professionale, finendo, però, per lasciare interdetta sua moglie Ornella.
Raffaele aveva scelto di dimettersi da portiere
Negli episodi precedenti di Un posto al sole era stato proprio Raffaele a valutare la decisione di allontanarsi da Palazzo Palladini per godersi maggiormente il suo tempo libero in compagnia dei parenti.
Da qui la scelta di rassegnare le dimissioni come portiere del palazzo, finendo per deludere le aspettative del suo amico Renato, che non l'aveva presa affatto bene.
Renato, infatti, cercò di convincere in tutti i modi Raffaele a non farsi da parte, accusando sua moglie Ornella di essere la vera responsabile della decisione dell'uomo.