Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole, in onda dal 29 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026, rivelano che Eduardo cercherà in tutti i modi di tenersi alla larga da Stella, dopo aver scoperto che la donna è coinvolta nel giro di rapinatori di gioiellerie che stanno colpendo Napoli.

Intanto, tra Ida e Diego proseguirà il momento di profonda crisi e Raffaele cercherà di indagare per scoprire come stanno le cose, mentre Rosa cercherà in tutti i modi di far ottenere al fratello Eduardo un nuovo incarico professionale a Palazzo Palladini.

Eduardo rischia grosso per Stella: anticipazioni Un posto al sole 29 dicembre-2 gennaio

Eduardo proverà a tenersi alla larga da Stella, soprattutto dopo aver scoperto che è coinvolta nel giro di rapine che si stanno verificando in diverse gioiellerie di Napoli.

Per l'uomo, però, non sarà affatto semplice prendere le distanze da Stella, data la complicità e l'affinità speciale che si è venuta a creare tra loro.

Il colpo di scena arriverà quando Eduardo, per via di questa vicinanza, si ritroverà a vivere un momento di grande pericolo finendo per mettersi nei guai.

Nel frattempo, Rosa cercherà di aiutare il fratello a trovare un nuovo incarico professionale e proporrà Eduardo per un nuovo incarico lavorativo a Palazzo Palladini.

Ida in forte crisi con Diego

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole rivelano inoltre che nella vita di Viola ci saranno molti cambiamenti, che la donna deciderà di affrontare a testa alta, nonostante le preoccupazioni della madre Ornella, che si mostrerà in ansia.

Situazione complicata anche tra Ida e Diego: la crisi tra i due sarà sempre più profonda, al punto che Raffaele cercherà di capire i motivi che hanno spinto la donna a prendere le distanze dal suo fidanzato.

Intanto, durante il cenone di Capodanno, Micaela avrà la pessima idea di contestare l'approccio educativo di Niko e Manuela nei confronti di Jimmy, scatenando un’accesa discussione.

La fine della relazione tra Damiano e Viola negli episodi precedenti di Upas

Negli episodi precedenti di Un posto al sole, Viola ha mostrato tutta la sua vicinanza all’ex Eugenio dopo aver scoperto che doveva sottoporsi al più presto a un delicato intervento al cuore.

La donna, pur di stare accanto al padre di suo figlio, ha scelto di rinunciare anche alle vacanze estive già programmate con Damiano, finendo per deludere profondamente le aspettative del poliziotto che, da quel momento in poi, ha cominciato a prendere le distanze dalla compagna.