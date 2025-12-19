La puntata di Un posto al sole di venerdì 19 dicembre ha riservato un colpo di scena che in molti attendevano. Stella, la donna entrata nella vita di Eduardo Sabbiese, è coinvolta nei furti alle gioiellerie su cui sta indagando Damiano.

Dopo aver scoperto il segreto della donna, nelle puntate in onda nella settimana fino a venerdì 2 gennaio 2026, Eduardo proverà ad allontanarsi da lei per tutelare la sua fragile posizione in vista del processo. Stella però si mostrerà morbosamente legata a lui e non avrà alcuna intenzione di farsi da parte.

Il vero volto di Stella

I sospetti del pubblico su Stella hanno trovato conferma nella puntata di venerdì 19 dicembre. Nei secondi finali è stata mostrata una sequenza che ha rivelato un retroscena inquietante, capace di cambiare completamente la prospettiva sul personaggio. Un uomo, presentato come lo zio della donna e legato ad ambienti camorristici, si è presentato da lei per recuperare della "merce" nascosta in un cassetto. Si tratta dei gioielli provenienti dalle rapine su cui il poliziotto Damiano e i suoi colleghi stanno lavorando da settimane.

Stella custodisce la refurtiva e collabora attivamente con lo zio. Il criminale ha ammesso senza mezzi termini di voler proseguire con i colpi alle gioiellerie, entusiasta dei guadagni facili.

Quando Stella ha rivendicato la sua parte dei profitti, lui l'ha rimessa al suo posto ricordandole chi regge le redini dell'organizzazione.

Eduardo in pericolo

Non ci vorrà molto perché anche Eduardo scopra la verità. Per Sabbiese questa rivelazione rappresenterà una bomba a orologeria. Il processo si avvicina e qualsiasi connessione con ambienti criminali potrebbe distruggere le sue possibilità di cavarsela. Eduardo tenterà così di sganciarsi da Stella per riavvicinarsi a Clara, ma dovrà fare i conti con l'ossessione della donna nei suoi confronti.

Stella mostrerà un attaccamento morboso all'uomo e rifiuterà di accettare la fine della relazione. Un suo gesto imprudente, inoltre, metterà tutto in pericolo.

Nel frattempo Giulia e Rosa, ignare della verità, continueranno a darsi da fare per trovargli un impiego stabile. Rosa spera persino di piazzarlo a Palazzo Palladini come tuttofare. Sogni destinati a infrangersi se il legame tra Eduardo e una ricettatrice della camorra dovesse venire a galla proprio mentre Damiano stringe il cerchio attorno ai responsabili dei furti.

Il resto delle trame di Un posto al sole: Riccardo fa una scelta dolorosa, Ida in crisi

Riccardo prenderà una decisione del tutto imprevista, destinata a ferire profondamente Rossella. Le anticipazioni non rivelano i dettagli, ma l'ipotesi più probabile resta quella di un trasferimento lontano dal capoluogo campano o quantomeno dall'ospedale San Filippo.

A Palazzo Palladini il clima festivo verrà spezzato da un episodio inatteso. Durante il pranzo di Natale, un banale inconveniente scatenerà la rabbia di Ida, che si scaglierà contro Diego rimproverandolo di non starle accanto nella gestione del piccolo Tommy. Quello sfogo colpirà i presenti come un fulmine a ciel sereno, svelando un disagio covato nel silenzio per troppo tempo. Raffaele, preoccupato dalla reazione della nuora, affronterà Diego per capire cosa stia accadendo. La verità che emergerà sarà amara. Ida si sente sola, priva di legami autentici a Napoli, convinta che i residenti del palazzo la evitino per pregiudizio e diffidenza.