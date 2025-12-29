Eduardo Sabbiese, dopo aver fatto credere a tutti di voler cambiare vita, tornerà sui suoi passi nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 5 al 9 gennaio.

Sabbiese abbandonerà ogni buon proposito per unirsi alla banda capitanata da Stella e da suo zio, gettando alle ortiche mesi di apparente ravvedimento. In rete però serpeggia un'ipotesi intrigante che sta dividendo il pubblico.

Eduardo Sabbiese mette in difficoltà Raffaele

Nelle puntate attualmente in onda, Eduardo è sembrato apparentemente pentito. Sabbiese ha deciso di lasciare Stella e accettare il lavoro di uomo delle pulizie a Palazzo Palladini, ma questa inversione di rotta durerà decisamente poco.

La prospettiva di sostenere un colloquio con Raffaele Giordano scatenerà la furia di Eduardo. Il solo pensiero di dover dimostrare la propria affidabilità per un incarico così umile lo manderà in escandescenze. Nonostante la rabbia, si presenterà all'appuntamento con il portiere, ma l'esito sarà disastroso. Eduardo manterrà un comportamento altezzoso e provocatorio dall'inizio alla fine, mettendo Raffaele in difficoltà e lasciando Rosa senza parole, amareggiata e profondamente ferita.

Eduardo fa il doppio gioco?

Il colloquio disastroso con Raffaele convincerà Eduardo che la strada della legalità non gli appartiene. Attirato dal miraggio del denaro facile, tornerà tra le braccia di Stella. La donna non faticherà a riportarlo dalla sua parte e Sabbiese accetterà di entrare nel giro criminale della banda.

Un passo indietro che vanificherà ogni sacrificio compiuto fino a quel momento, riportandolo nel tunnel della malavita. Prima di essere accettato, però, dovrà dimostrare a Rino e Angelo di essere dalla loro parte e non dal quella di Damiano.

Sui social circola intanto una teoria affascinante. Alcuni spettatori sospettano che Eduardo stia giocando una partita segreta, infiltrandosi nella banda per smantellarne l'organizzazione dall'interno. Un piano rischioso e solitario che spiegherebbe comportamenti altrimenti inspiegabili. Damiano non avallerebbe mai un'operazione tanto pericolosa, quindi potrebbe trattarsi di un'iniziativa personale di Sabbiese. Sarà davvero questa la verità oppure Eduardo ha voltato le spalle a chi gli voleva bene.

Nel frattempo Renda proseguirà con le indagini sui colpi alle gioiellerie, ignaro che presto potrebbe trovarsi faccia a faccia con il suo migliore amico.

Anticipazioni Upas 5-9 gennaio: Nunzio social manager, Gennaro crolla

Micaela convincerà Nunzio a realizzare alcuni video "piccanti" per sponsorizzare il locale. Tali contenuti incontreranno il favore del pubblico femminile ma scateneranno la gelosia di Rossella.

Dopo la confessione di Okoro, Gennaro si ritroverà messo nell'angolo e compirà un gesto estremo.

Raffaele farà marcia indietro e rinuncerà alla pensione. Per Rosa sarà un colpo durissimo, ma anche Ornella e altri condomini manifesteranno un certo disagio per questa novità inaspettata.

Cotugno si ritroverà a fare da babysitter a Lollo, e gli esiti saranno imprevedibili.