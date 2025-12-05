Le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dall'8 al 12 dicembre su Rai 3 preannunciano che Jimmy si troverà a dover affrontare le angherie dei suoi compagni di classe, tra cui Matteo, che lo bullizzano sul web. Nonostante le difficoltà, il giovane spera ancora di essere accettato dal gruppo.

Nel frattempo, Eduardo e Clara attraversano un momento di crisi, ma un discorso di lei riesce a riavvicinarli temporaneamente.

Intanto, Filippo ritorna ai Cantieri in un ruolo di supervisore per conto di Chiara, mentre Viola ed Eugenio cercano di riscoprire il loro amore durante una cena conviviale.

Jimmy affronta il bullismo e Eduardo si avvicina a Stella

Jimmy è alle prese con un problema di bullismo: Matteo e altri compagni di classe lo prendono di mira sui social media, facendolo sentire emarginato. Nonostante ciò, Jimmy spera ancora di trovare il suo posto nel gruppo, ma si renderà conto che la realtà è ben diversa.

Nel frattempo, Eduardo sembra distanziarsi sempre più da Clara, trovando conforto nella vicinanza di Stella. Questo avvicinamento potrebbe portare a tensioni crescenti, nonostante il tentativo di Clara di ravvivare la loro relazione con un discorso appassionato, anche se l'ombra di Stella continua a incombere sul loro rapporto.

Filippo torna ai Cantieri e la frattura con Alice

Un'altra storyline riguarda Filippo, che decide di accettare la proposta di Chiara e diventa rappresentante dei Cantieri. Questa nuova posizione lo mette in diretto contatto con Gennaro, che cerca di manipolarlo per i suoi scopi.

Nel frattempo, la frattura tra Alice e la sua famiglia diventa sempre più profonda. La ragazza si prepara a partire per Londra con Vinicio, lasciando sua madre Elena in una crisi emotiva per la distanza creatasi tra loro.

Il futuro dei Cantieri e le decisioni di Raffaele

Intanto ai Cantieri, durante la prima riunione, Filippo rappresenterà Chiara e dovrà confrontarsi con le manovre di Gennaro: un imprevisto potrebbe sconvolgere i suoi piani, mettendo in dubbio l'esito della sua strategia.

Infine, Raffaele si trova a dover affrontare una riunione di condominio destinata a decidere del suo pensionamento. Nelle decisioni che verranno prese avranno un ruolo anche Guido e Mariella.

Riepilogo della puntata precedente di Un Posto al Sole

Nella puntata precedente di Un Posto al Sole, trasmessa venerdì 5 dicembre, Eduardo si è trovato in una situazione di crescente frustrazione, incapace di dare a Clara e alla piccola Nunzia la vita che desidererebbe per loro.

Nel frattempo, Raffaele ha colto l'occasione dell'allestimento del presepe per salutare Palazzo Palladini e i suoi condomini con commozione.

Infine, il piano di Bice per ottenere denaro da Cotugno per incastrare Troncone è sembrato procedere senza intoppi.