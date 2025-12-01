Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole in programma dall'8 al 12 dicembre su Rai 3 rivelano che ci sarà grande attenzione per l'elezione del nuovo portiere di Palazzo Palladini.

Rosa deciderà di fare un passo indietro, salvo poi pentirsi di questa sua scelta mentre Elena si mostrerà sempre più in crisi per il distacco che si è venuto a creare con sua figlia Alice.

Gennaro, invece, continuerà a portare avanti il suo piano spietato ai danni di Roberto Ferri ma qualcuno finirà per stravolgere i suoi piani.

Rosa rifiuta la proposta come portiera: anticipazioni Un posto al sole dall'8 al 12 dicembre

Dopo le dimissioni di Raffaele Giordano per poter godersi la sua meritata pensione, ci sarà spazio per l'elezione del nuovo portiere che dovrà prendere in mano le redini di Palazzo Palladini.

Alberto caldeggerà un suo candidato e cercherà di farlo eleggere in tutti i modi dopo che Rosa rifiuterà la proposta ufficiale che le è stata fatta.

Eppure, a distanza di qualche giorno dalla decisione presa, Rosa comincerà a pentirsi e non sembrerà del tutto convinta del fatto che rinunciare a tale incarico sia stata una decisione giusta. La donna, quindi, si mostrerà in crisi e sembrerà voler tornare indietro sui suoi passi.

Elena soffre per sua figlia Alice nei prossimi episodi di Un posto al sole

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole previsti dall'8 al 12 dicembre, inoltre, rivelano che Alice continuerà ad assumere un atteggiamento ostile nei confronti di sua mamma e anche di nonna Marina, non avendo gradito il modo in cui si sono comportati con Vinicio.

La ragazza si dirà pronta a lasciare di nuovo Napoli per tornare a Londra con Vinicio: una scelta che finirà per spezzare il cuore di Elena, amareggiata dalla distanza che si è venuta a creare con sua figlia.

Il rapporto tra mamma e figlia verrà messo a dura prova e le due si mostreranno sempre più distanti l'una dall'altra.

Intanto Gennaro non si arrenderà: il suo scopo sarà quello di portare avanti la sua battaglia nei confronti di Roberto Ferri e cercherà fino alla fine di avere la new entry dei Cantieri, Filippo, dalla sua parte.

Gennaro Gagliotti aveva preso il potere dei Cantieri Flegrei

Negli episodi precedenti di Un posto al sole, Gennaro si era proposto di aiutare economicamente Roberto Ferri in un periodo di grande difficoltà, diventando il nuovo socio dei Cantieri.

Fin dal suo arrivo, però, Gagliotti aveva dimostrato di essere disposto a prendere in mano le redini del potere all'interno dei Cantieri, mettendo da parte Roberto e finendo così per dare il via a una vera e propria guerra intestina che aveva messo in crisi anche Marina Giordano.