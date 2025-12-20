Con l'arrivo del Natale Un posto al sole ha deciso di sistemare alcune questioni di coppia. Viola è tornata con Eugenio, Rosa con Damiano e Mariella con Guido. Molti spettatori hanno apprezzato questi ritorni di fiamma tra coppie storiche. Non tutti però hanno condiviso lo stesso entusiasmo.

Per diversi fan, i perdoni sono arrivati con troppa facilità, senza un vero percorso di elaborazione. Qualcuno non vede affatto un lieto fine, né per chi è stato lasciato in modo discutibile né per queste riunioni lampo. A questo si aggiunge il trattamento riservato a personaggi come Lucia, Pino e Mimmo, abbandonati solo per permettere ai protagonisti di tornare dai partner storici.

Va comunque dato merito agli sceneggiatori per aver scelto di mostrare i nuovi compagni come persone valide e perbene, senza la strada comoda di fargli commettere errori per giustificare il ritorno al passato.

Guido non meritava il perdono di Mariella

Guido e Mariella rappresentano forse il simbolo di una conciliazione quasi tossica. Dalla narrazione, Guido sembra essere tornato da Mariella per tornaconto personale, per comodità, più che per un reale ripensamento. Non appare affatto pentito delle sue azioni e il suo atteggiamento ricorda quello di prima della crisi. A breve, tornerà probabilmente ad essere il solito pantofolaio, quello che non vuole mai uscire e preferisce godersi la vita in tranquillità.

Mariella aveva trovato in Mimmo un uomo gentile e rispettoso. Inserire un nuovo personaggio non è mai semplice, eppure questa riconciliazione non sembra far felice nessuno.

Viola non ha ammesso davvero le sue colpe

La recentissima riconciliazione tra Eugenio e Viola è stata accolta con gioia da molti spettatori, trattandosi di una coppia storica. Qualcuno però ha avuto da ridire sul comportamento della figlia di Ornella. Lei ha sempre parlato di colpe comuni e di errori da entrambe le parti, ma a essere sinceri la responsabilità della rottura sembra ricadere principalmente su di lei, che ha scelto di mettersi con l'uomo di scorta di Eugenio.

Nulla di strano se un amore finisce, può capitare che una persona si lasci andare, ma anche qui Viola non è sembrata realmente pentita e sembra aver solo fatto una scelta di comodo.

Nessuno nega che ci sia affetto alla base, ma questa riconciliazione ha lasciato perplessi diversi fan. Non si è visto un vero percorso di pentimento da parte sua. Viola continua a parlare di responsabilità condivise e sofferenze reciproche, ma nei fatti l'unica ad aver tradito la fiducia del partner è stata lei.

Eugenio, dal canto suo, aveva trovato in Lucia una donna determinata, simile a lui per carattere, molto diversa da Viola, indipendente, forte e affascinante. Pure lei non ha fatto nulla per meritarsi l'allontanamento, gli sceneggiatori hanno semplicemente deciso che Eugenio doveva tornare da Viola.

Rosa e Damiano, un ritorno che solleva dubbi

Per finire c'è la questione Rosa e Damiano.

Rosa ha lasciato Pino, un brav'uomo sinceramente innamorato di lei, per inseguire il suo vero amore. Anche qui nulla da eccepire, se non per il fatto che Damiano sembra essere tornato con Rosa, più per ripiego e per ripicca verso Viola che per sentimento autentico.

Molti adesso non aspettano altro che il momento in cui Damiano la farà soffrire di nuovo. Magari non andrà così, però in ogni caso c'è molta carne al fuoco per questa stagione. I problemi sentimentali del resto sono un po' alla base della narrazione di Un posto al sole.