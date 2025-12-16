La puntata di Un posto al sole di martedì 16 dicembre ha messo fine a ogni speculazione. Rosa Picariello sarà la nuova portiera di Palazzo Palladini e raccoglie il testimone da Raffaele Giordano dopo anni di onorato servizio.

Una nomina che non sorprende nessuno, ma che segna comunque un passaggio epocale nella storia della soap.

L'avvicendamento avverrà dopo le feste natalizie

Il cambio della guardia non sarà immediato. Rosa entrerà ufficialmente in servizio dopo le festività, probabilmente già nelle prime settimane del nuovo anno.

L'ultimo ostacolo riguardava la sistemazione abitativa.

A sciogliere il nodo ci hanno pensato Otello, Raffaele e Renato, ricordando l'esistenza di un piccolo locale al piano degli appartamenti di Rossella, Nunzio, Micaela e Samuel. Quello spazio potrà essere trasformato in un monolocale per Rosa, che nel frattempo godrà dell'ospitalità di Giulia Poggi durante i lavori di ristrutturazione.

Un tempismo che potrebbe regalare agli spettatori una coincidenza interessante: la nuova portiera potrebbe trovarsi in guardiola proprio quando farà il suo ingresso a Napoli il misterioso personaggio interpretato da Whoopi Goldberg.

Una scelta scontata ma non per questo meno azzeccata

Sin dall'annuncio dell'addio di Raffaele, le alternative sono sempre parse poco convincenti.

Diego aveva già chiarito da tempo di non avere alcun interesse per quel ruolo. E Fortunata, comparsa nelle ultime puntate, è servita principalmente a far risaltare le qualità degli altri candidati e a sottolineare quanto conti avere una figura affidabile in quel posto delicato.

Rosa porta con sé caratteristiche diverse rispetto al suo predecessore. Daniela Ioia è amatissima dal pubblico e saprà infondere al ruolo quella giusta dose di ironia e calore umano necessaria per fare da collante tra i vari inquilini. Non si tratta di continuità stilistica, ma Picariello ha tutte le carte in regola per onorare questa eredità.

Una svolta storica per Un posto al sole

Si apre una fase completamente nuova per Un posto al sole.

Restano però diversi interrogativi da chiarire. Se Damiano dovesse diventare il compagno ufficiale di Rosa, anche lui si trasferirebbe a Palazzo Palladini? Quel piccolo monolocale basterebbe per una famiglia? Questioni che troveranno risposta nel corso del prossimo anno.

Per il momento, una sola certezza: il tradizionale discorso di fine anno di Raffaele del 31 dicembre sarà l'ultimo pronunciato in veste di portiere. Una tradizione che potrebbe comunque proseguire anche dopo il passaggio di consegne, perché certi legami vanno oltre i ruoli ufficiali.