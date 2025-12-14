Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 22 al 26 dicembre in prima visione assoluta su Rai 3 rivelano che Stella si mostrerà pericolosa, dato che non avrà alcuna intenzione di rinunciare a Eduardo, dopo che l'uomo proverà a prenderne le distanze.

Intanto Damiano, dopo la ritrovata serenità con Rosa, si ritroverà a fare una scelta del tutto inaspettata (ancora ignota) che finirà per spiazzare profondamente la donna.

Stella pericolosa con Eduardo: anticipazioni Un posto al sole 22-26 dicembre

Eduardo si renderà conto che Stella è una persona particolarmente pericolosa e cercherà di prenderne le distanze, ritenendo opportuno allontanarsi da lei.

La donna, però, non avrà alcuna intenzione di indietreggiare e, nel corso dei prossimi episodi di Upas, si mostrerà disposta a tutto pur di non rinunciare all'uomo.

Stella arriverà a prendere un'iniziativa del tutto spiazzante, con la quale rischierà di mettere nei guai anche Eduardo.

Intanto Raffaele e Ornella, in vista delle feste natalizie, decideranno di trascorrere queste giornate in compagnia di Ida e Diego, che non stanno passando proprio un momento felice e sereno.

Tra Damiano e Rosa si riaccenderà la fiamma della passione travolgente anche se, le trame delle prossime puntate rivelano che il poliziotto farà una scelta del tutto inaspettata che si preannuncia spiazzante per la sua compagna.

Di cosa si tratta? Al momento le trame della soap non svelano ulteriori dettagli in merito a ciò che succederà anche se Rosa resterà scossa dalla scelta del padre di suo figlio.

Nel frattempo Sasà e Castrese trascorreranno la giornata di Natale in compagnia di Mariella e Guido mentre Roberto e Marina si sentiranno sempre più sopraffatti dallo strapotere di Gennaro Gagliotti.

I due coniugi, ormai stremati da tale situazione, si ritroveranno a valutare la possibilità di fare una scelta importantissima legata sul futuro dei cantieri ma, proprio in quel momento, accadrà qualcosa di inatteso che stravolgerà tutti i loro piani.

L'appuntamento con Un posto al sole non si fermerà nel periodo natalizio

L'appuntamento con Un posto al sole anche quest'anno non subirà alcun tipo di interruzione nel periodo delle feste natalizie.

La Rai ha scelto di continuare a puntare sulla messa in onda della soap ambientata a Napoli che, in questi primi mesi della stagione autunnale, ha confermato la sua solida media di oltre 1,4 milioni di spettatori fissi a serata registrando ottimi numeri anche in streaming online, dove riesce a entrare costantemente nella top 5 dei programmi più rivisti dal pubblico online.