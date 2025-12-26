Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole dal 5 al 9 gennaio su Rai 3 rivelano che Gennaro Gagliotti verrà incastrato dopo le nuove dichiarazioni inaspettate da parte di Okoro che finirà per metterlo in difficoltà in merito al caso della morte di Assane.

Intanto anche Eduardo si ritroverà nei guai dopo che accetterà di entrare a far parte della banda creata da Stella mentre Nunzio diventerà la nuova attrazione per il pubblico femminile del Vulcano, grazie a una serie di video piccanti che verranno pubblicati sui social del locale.

Gennaro incastrato: anticipazioni Un posto al sole 5-9 gennaio 2026

Gennaro vivrà dei momenti di grande paura e tensione e dovuti alle nuove dichiarazioni spontanee che verranno fatte da Okoro, in merito al caso della morte di Assane.

Le parole dell'uomo finiranno per riaccendere un caso che Gagliotti sperava ormai di aver archiviato e messo da parte.

Adesso, invece, si ritroverà nuovamente al centro dell'attenzione e dovrà prendersi le sue responsabilità per ciò che è successo.

Gagliotti non potrà nascondere il suo timore e la paura per quelle che potrebbero essere le conseguenze che lo aspettano dopo le dichiarazioni spontanee di Okoro.

Eduardo finisce nei guai nei prossimi episodi di Un posto al sole

Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole dal 5 al 9 gennaio 2026, inoltre, rivelano che Eduardo accetterà di entrare a far parte della banda di criminali messa in piedi da Stella.

Dopo che, con gran fatica, si era allontanato dal mondo della malavita, Eduardo si ritroverà nuovamente messo nei guai e questa volta potrebbe dare una grossa delusione ai suoi familiari.

Per Raffaele, invece, arriverà il momento di riprendere in mano le redini della sua vita dopo aver annunciato ufficialmente le sue dimissioni da portiere di Palazzo Palladini.

L'uomo tornerà sui suoi passi e dopo una attenta riflessione deciderà di non rinunciare più al suo incarico professionale e sarà pronto a portare avanti la sua attività professionale.

Renato aveva cercato di convincere Raffaele a non lasciare la guida di palazzo Palladini negli episodi precedenti di Upas

Negli episodi precedenti di Un posto al sole, la scelta di Raffaele aveva scatenato grande malcontento tra gli abitanti del palazzo.

In particolar modo Renato aveva cercato di fare il possibile per evitare che Raffaele abbandonasse il suo incarico professionale come portiere.

Renato scelse così di allearsi assieme a Otello per cercare di convincere l'uomo a tornare indietro sui suoi passi, così da non dover mettersi alla ricerca di un nuovo portiere in grado di tenere in mano le redini dell'intero palazzo.