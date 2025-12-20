Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole previste dal 5 al 9 gennaio 2026 su Rai 3 rivelano che Raffaele deciderà di non dimettersi più dal suo incarico professionale all'interno di Palazzo Palladini, portando avanti regolarmente il suo lavoro.

Intanto Gennaro Gagliotti si mostrerà sempre più disperato dopo che Okoro farà delle dichiarazioni che lo metteranno seriamente nei guai.

Nunzio, invece, sarà chiamato a occuparsi della gestione dei social del Vulcano, con la creazione di nuovi contenuti video per lo storico locale guidato da Silvia.

Raffaele non si dimette più: anticipazioni Un posto al sole 5-9 gennaio

Nei nuovi episodi di Un posto al sole in programma fino al 9 gennaio in prima visione assoluta Raffaele deciderà di rivalutare la sua decisione legata alla scelta di dimettersi dall'incarico come portiere di Palazzo Palladini.

L'uomo cambierà idea all'ultimo momento, sebbene inizialmente sembrasse ben convinto della sua decisione finale, al punto che si pensava a Rosa come sua degna sostituta.

Alla fine Raffaele tornerà indietro sui suoi passi e, tale decisione, finirà per creare un po' di tensioni all'interno delle dinamiche del palazzo, dato che non tutti gradiranno e faranno i salti di gioia per la scelta finale di Raffaele.

Gennaro Gagliotti disperato nei prossimi episodi di Un posto al sole

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole dal 5 al 9 gennaio, inoltre, rivelano che Gennaro Gagliotti si sentirà sempre più in crisi per via della delicata situazione che sta vivendo dopo il ritorno di Okoro.

E, proprio quest'ultimo, finirà per metterlo seriamente in difficoltà dopo alcune dichiarazioni legate alla morte di Assane, che metteranno Gagliotti in una bruttissima posizione. L'uomo apparirà disperato all'idea di dover scontare la sua pensa dietro le sbarre.

Per Nunzio, invece, arriverà una nuova sfida: dovrà occuparsi della gestione dei social del Vulcano e, soprattutto, creare prodotti che possano ingolosire il pubblico, così da attirare nuova clientela.

Nessuna pausa natalizia per l'appuntamento con Un posto al sole su Rai 3

In attesa di questi nuovi episodi della soap, l'appuntamento con Upas è confermato per tutto il periodo delle festività natalizie in prima visione assoluta.

La soap non si fermerà in nessun giorno della settimana e sarà trasmessa anche nelle serate della Vigilia, Natale e Santo Stefano, pronta a tener compagnia al suo affezionatissimo pubblico con nuovi colpi di scena legate alle vicende dei protagonisti che popolano il celebre Palazzo Palladini.

L'appuntamento con Upas è confermato anche per tutta la stagione tv 2026 su Rai 3.