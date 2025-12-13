Le trame delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 22 al 26 dicembre in prima visione assoluta rivelano che Eduardo si ritroverà a fare una scoperta del tutto inaspettata sul conto di Stella, che lo porterà a prendere le distanze dalla donna dopo che nell'ultimo periodo sembrava essere nato un feeling speciale.

Intanto il rapporto tra Ida e Diego attraverserà una fase molto complicata: la donna si mostrerà in crisi durante le feste trascorse con Ornella e Raffaele.

Intanto tra Damiano e Rosa ritornerà il sereno: i due ex torneranno a mostrarsi come una coppia felice a tutti gli effetti.

Eduardo fa una scoperta inattesa: anticipazioni Un posto al sole 22-26 dicembre

Nei nuovi episodi della soap opera serale di Rai 3 Eduardo si ritroverà alle prese con una scoperta (nel dettaglio ancora ignota) che lo lascerà senza parole, legata al suo legame affettivo con Stella.

Tra i due nascerà un feeling speciale che li porterà a essere particolarmente vicini e complici anche se, nelle prossime puntate, Eduardo deciderà di prendere le distanze da Stella, ritenendola una donna pericolosa.

Eduardo, quindi, proverà a riavvicinarsi di nuovo alla sua compagna Clara ma Stella non avrà alcuna intenzione di farsi da parte e indietreggiare.

La donna, infatti, si dirà pronta a compiere un gesto spiazzante e inaspettato nei confronti dell'ex malavitoso.

Ida in forte crisi con Diego nelle prossime puntate di Un posto al sole

Le trame dei prossimi episodi di Un posto al sole dal 22 al 26 dicembre, inoltre, rivelano che Ida attraverserà un periodo particolarmente difficile della sua vita, tale da sentirsi in profonda crisi.

La donna prenderà le distanze da Diego e, anche durante il periodo delle feste natalizie, Ornella e Raffaele si renderanno conto che i due non sono più affiatati come una volta.

Intanto tra Damiano e Rosa tornerà il sereno proprio come ai vecchi tempi: i due appariranno nuovamente complici e affiatati, pronti a trascorrere insieme il loro primo Natale dopo essersi ritrovati.

La soap opera Upas non si ferma per le feste natalizie, Il Paradiso delle signore sì

L'appuntamento con Upas, quindi, non si fermerà per tutto il periodo delle feste natalizie. La soap opera sarà regolarmente in onda nella fascia dell'access prime time con episodi in prima visione assoluta.

Situazione differente, invece, per Il Paradiso delle signore 10: la serie di Rai 1 con Vanessa Gravina, Pietro Masotti e Roberto Farnesi infatti non andrà in onda dal 24 al 26 dicembre. Le puntate inedite saranno trasmesse solo nelle giornate di lunedì 22 e martedì 23 dicembre nel primo pomeriggio.