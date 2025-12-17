Nelle ultime puntate di Un posto al sole, la questione legata al portiere e all'appartamento sembra essersi risolta nel migliore dei modi con l'assunzione di Rosa che ha ricevuto anche un'abitazione a Palazzo Palladini. Gli spettatori, tuttavia, non hanno gradito particolarmente questa svolta. In molti hanno giudicato la soluzione fin troppo comoda, con un mini appartamento spuntato dal nulla come un deus ex machina.

A far discutere, inoltre, è stata la gestione di Guido e Mariella, che secondo il pubblico sono stati tutelati ben oltre quanto meritassero.

Una parte dei fan, ancora piuttosto irritata con la coppia, non avrebbe disdegnato una piccola punizione karmica per i due.

Il sentiment sui social

La questione scantinato ha letteralmente infiammato i social nelle ultime puntate. Il pubblico non ha gradito la soluzione trovata dagli sceneggiatori per sistemare Rosa e Manuel, percepita come ingiusta e poco realistica. I fan sono particolarmente irritati dal fatto che Guido e Mariella, con due stipendi fissi da vigili urbani, continuino a occupare l'appartamento del portiere mentre la nuova portinaia viene relegata in uno scantinato da ristrutturare a spese del condominio.

A far traboccare il vaso è la questione della famosa casa della madre di Guido in centro storico, un appartamento di cui tutti si ricordano, ma che sembra essere misteriosamente scomparso dalla narrazione.

Il tono dominante è di sarcasmo e frustrazione, con pochi che difendono la coppia Del Bue.

Le reazioni dei fan di Un posto al sole

I commenti più pungenti non si sono fatti attendere. Una spettatrice indignata fa notare l'assurdità di vedere Rosa e il figlio sistemati nello scantinato, mentre Guido e Mariella, forti di due stipendi, restano comodamente nella casa del portinaio. Altri rincarano la dose sottolineando come i condomini dovrebbero accollarsi le spese di ristrutturazione solo perché la coppia non si preoccupa nemmeno di valutare alternative. Qualcuno immagina già le facce di Alberto e Ferri contentissimi di pagare i lavori per fare un piacere a Rosa e Guido.

L'appartamento fantasma di Guido

La provocazione più ricorrente riguarda proprio l'appartamento dimenticato. I fan più agguerriti continuano a chiedere agli autori che fine abbia fatto il mega appartamento ereditato da Guido dopo la morte della madre. Una domanda che rimbalza di commento in commento, accompagnata dalla battuta sarcastica che evidentemente il pubblico ha più memoria degli sceneggiatori.

La questione ha acceso il dibattito soprattutto nelle puntate del 15 e 16 dicembre, con decine di commenti al vetriolo contro quella che molti definiscono una soluzione narrativa forzata e poco credibile.