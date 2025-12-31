Mercoledì 31 dicembre Un Posto al Sole non andrà in onda alle 20:50 su Rai 3. La soap partenopea lascerà infatti spazio alla programmazione speciale di fine anno: dalle 20:30 alle 21 verrà trasmesso il Messaggio di Fine Anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre dalle 21 la serata proseguirà con il film The Palace. Per recuperare la puntata saltata, Rai 3 proporrà un doppio episodio giovedì 1° gennaio, con orari anticipati: il primo episodio andrà in onda alle 20:35 e il secondo dalle 21 alle 21:30.

Il 31 dicembre non va in onda Un posto al sole

La serata di mercoledì 31 dicembre presenterà una variazione nel palinsesto di Rai 3. Come da tradizione, la rete dedicherà infatti la fascia preserale e serale agli appuntamenti istituzionali e ai contenuti speciali di fine anno. Dalle 20:30 alle 21 verrà trasmesso il Messaggio di Fine Anno del Presidente Mattarella, mentre dalle 21 Rai 3 proporrà il film The Palace, che occuperà l’intera prima serata. Per questo motivo, Un Posto al Sole non andrà in onda nella consueta fascia delle 20:50.

Doppio episodio di Un posto al sole il 1° gennaio

Per non interrompere la continuità della soap, Un Posto al Sole tornerà in onda giovedì 1° gennaio con una programmazione speciale.

Rai 3 trasmetterà infatti due episodi consecutivi della soap partenopea, con orari leggermente anticipati rispetto al solito. Il primo episodio andrà in onda alle 20:35, mentre il secondo verrà trasmesso dalle 21 alle 21:30, permettendo così al pubblico di recuperare la puntata non trasmessa la sera precedente e di iniziare il nuovo anno in compagnia delle storie degli inquilini Palazzo Palladini.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Okoro ha avuto delle visioni in carcere

Nelle recenti puntate di Un Posto al Sole andate in onda su Rai 3, Damiano ha portato avanti con determinazione le indagini per rintracciare i responsabili delle rapine nelle gioiellerie, mentre Eduardo ha fatto una scoperta sconvolgente: ha capito che Stella è coinvolta nei colpi grazie a uno scatto della refurtiva.

Sabbiese, infatti, ha notato alcune fotografie cadute a Damiano e, osservandole, si è accorto che in un’immagine compariva proprio il prezioso braccialetto indossato da Stella. Nel frattempo, Otello si è preparato alla sua imminente partenza per Indica, mentre Raffaele ha scoperto che Ida e Diego sono in crisi ed è stato costretto a rivedere tutti i suoi piani per le festività natalizie. Anche Guido si è ritrovato immerso nell’atmosfera delle feste, impegnato nella ricerca del regalo perfetto per Lollo, che lo ha portato a fare un giro in un noto negozio di costruzioni-giocattolo. Okoro, intanto, ha avuto delle visioni di Agata Rolando ed è stato schiacciato dai sensi di colpa per quanto accaduto ad Assane, ucciso brutalmente per conto di Gennaro Gagliotti. Per questo motivo, Okoro ha deciso di collaborare con gli inquirenti, mettendo così a rischio l’imprenditore e socio di Roberto Ferri.