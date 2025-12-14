Riccardo sarà molto deluso nelle puntate di Un posto al sole dal 15 al 19 dicembre: nonostante il suo impegno, il posto da primario sarà assegnato ad un altro medico.

Le anticipazioni rivelano che Rossella proverà a stare vicino a Riccardo in questo momento difficile. Lui, però, non avrà intenzione di piangere sulla spalla della sua ex e si rifiuterà di parlarle. Nel frattempo, Bice riuscirà a convincere Cotugno che il suo interesse è sincero: in questo modo otterrà la grossa somma di denaro per ricontattare Troncone.

Rossella sarà molto preoccupata per Riccardo

Le anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Riccardo si impegnerà più del solito nel lavoro. Il dottore farà doppi turni e ore di straordinario esagerando, tanto che Rossella sarà molto preoccupata per lui. La ragazza non riuscirà neanche a mangiare e Nunzio la ascolterà, provando a comprendere cosa la affligge. Rossella spiegherà che Riccardo sta andando oltre le sue energie e teme che possa crollare. Quando incontrerà Crovi al lavoro, Rossella gli chiederà di rallentare ma lui non vorrà saperne: a breve ci sarà la nomina del nuovo primario e lui si impegnerà al massimo per raggiungere quell'obiettivo. In ospedale tutti tiferanno per Riccardo e saranno certi che sarà lui a dirigere il reparto, ma arriverà un'amara sorpresa.

Presto, infatti, sarà scelto un altro medico per il posto da primario. Per Riccardo sarà un'enorme delusione e Rossella proverà a stargli vicino ma sarà impossibile. Crovi, infatti, liquiderà la sua ex e non avrà nessuna intenzione di parlare di quello che è successo.

Bice e Cotugno: l'improbabile coppia di Un posto al sole

Nelle puntate di Un posto al sole dal 15 al 19 dicembre, ci sarà spazio anche per argomenti più leggeri. Bice sarà alle prese con il suo piano per incastrare Troncone. Per stabilire un contatto con lui, la donna avrà bisogno di una grossa somma di denaro che solo Cotugno potrà darle. Il vigile non si accorgerà di nulla, ma avrà delle remore a fidarsi di Bice. Pur di dimostrargli che il suo interesse è sincero, la donna sarà pronta a tutto e alla fine riuscirà nel suo intento.

Cotugno, infatti, darà a Bice i fondi necessari per il suo piano. Nel frattempo, a Palazzo Palladini, Raffaele troverà una soluzione per assumere Rosa senza sacrificare la casa di Guido e Mariella.

Riccardo ama ancora Rossella?

Non c'è pace per Riccardo a Un posto al sole. Dopo la fine della storia d'amore con Rossella, Crovi ha provato a lasciarsi tutto alle spalle concentrandosi sul lavoro, ma neanche questo è servito a regalargli un po' di felicità. Rossella ha tentato diverse volte di stare accanto al suo ex che le ha detto chiaramente di non poterle essere amico. Riccardo si è riavvicinato a Rossella quando lei ha subito delle molestie da parte del primario Fusco. In quell'occasione, Crovi sembrava essere pronto ad una nuova amicizia con la sua ex, ma è durato poco.

Appena può, Riccardo prende le distanze da Rossella che invece continua a preoccuparsi per lui. È davvero finita? Probabilmente per Crovi no e gli autori hanno abituato i telespettatori a ritorni di fiamma clamorosi. Da poco, infatti, è tornato l'amore tra Rosa e Damiano quando ormai sembrava tutto perduto.