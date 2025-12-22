Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano una decisione inaspettata destinata a sconvolgere uno dei protagonisti della soap partenopea. Nella puntata che andrà in onda venerdì 2 gennaio alle 20:50 su Rai 3, Riccardo prenderà una decisione improvvisa che non renderà affatto felice Rossella, la quale reagirà molto male nell’immediato. Intanto, Eduardo sarà sempre più coinvolto nella sua relazione extraconiugale con Stella. Infine, le indagini per individuare la banda responsabile dei furti nelle gioiellerie proseguiranno, con Damiano e la sua squadra sempre più vicini a smascherare i malviventi.

Rossella non prende bene la decisione di Riccardo

Il dottor Riccardo Crovi non affronterà con serenità la situazione venutasi a creare all’ospedale San Filippo di Napoli, dove lavora con dedizione da anni. Il medico, forte del suo impegno e del sostegno dei colleghi, era convinto di poter finalmente ottenere il ruolo di primario. Tuttavia, la dottoressa Fiorillo è stata ritenuta più idonea per l’incarico e, per Crovi, inizierà un periodo di profonde riflessioni che lo porterà a prendere una decisione del tutto inaspettata. Sarà Rossella a scoprire le intenzioni di Riccardo e la dottoressa Graziani non reagirà affatto bene alla scelta del suo ex fidanzato. Al momento, però, le anticipazioni di Un posto al sole non svelano quale sarà il futuro del dottor Crovi, né se stia valutando l’idea di lasciare Napoli per allontanarsi dall’ennesima delusione.

Eduardo è sempre più coinvolto nella sua relazione con Stella

Nel frattempo, Eduardo sarà sempre più coinvolto nella sua relazione extraconiugale con Stella, iniziata da poche settimane. Per Sabbiese, però, si profila un pericolo imminente, poiché è bene ricordare che la sua amante è implicata nei furti alle gioiellerie. Nei precedenti episodi, infatti, è emerso che la merce rubata nei negozi del capoluogo campano veniva nascosta proprio nell’appartamento di Stella, complice di Rino nei colpi messi a segno ai danni delle attività commerciali. Intanto, Damiano, insieme ai colleghi Simone e Ignazio, proseguirà le indagini per smantellare la banda di ladri e potrebbe arrivare molto presto a scoprire che Stella è una delle persone coinvolte.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Riccardo ha scoperto di non essere diventato primario

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole trasmesse su Rai 3, Rossella ha scoperto da Riccardo che non sarà lui il nuovo primario dell’ospedale San Filippo di Napoli, bensì la dottoressa Fiorillo. Intanto, Rino si è recato a casa di Stella per recuperare i gioielli rubati, mentre Damiano ha proseguito le indagini insieme alla sua squadra per stanare la banda di ladri che da giorni tiene sotto scacco la città e le gioiellerie.