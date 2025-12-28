Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano che un protagonista della soap partenopea si troverà a un bivio. Nella puntata che andrà in onda lunedì 5 gennaio alle 20:50 su Rai 3, Eduardo dovrà scegliere se schierarsi con Damiano, e quindi con la giustizia, oppure con Stella, la sua amante coinvolta in affari loschi. Tuttavia, per Sabbiese, che è anche in procinto di iniziare il suo nuovo lavoro a Posillipo, arriverà una proposta capace di mettere in discussione il suo percorso di redenzione.

Eduardo deve scegliere fra Damiano e Stella

Eduardo Sabbiese sentirà che la sua nuova vita, carica di responsabilità, inizierà a stargli troppo stretta.

Il fratellastro di Rosa, infatti, si ritroverà sotto pressione in famiglia a causa di sua moglie Clara, con la quale deve adempiere ai compiti tipici di un capofamiglia, come garantire un sostentamento dignitoso a lei e alla loro bambina. Nel frattempo, Eduardo dovrà decidere se schierarsi con Damiano, aiutandolo nelle indagini sui furti alle gioiellerie, oppure proteggere la sua amante, Stella, che è una delle responsabili delle rapine nei negozi di Napoli.

Eduardo riceve una proposta allettante

Nel frattempo, Eduardo farà la sua scelta e si troverà costretto a cambiare vita: grazie all’aiuto di Giulia, Rosa e degli inquilini di Palazzo Palladini, per Sabbiese si apriranno le porte del condominio di Posillipo.

Eduardo, infatti, dovrà iniziare a lavorare nello stabile, ma un colpo di scena rischierà di ribaltare completamente la situazione. Sabbiese riceverà una proposta che lo farà vacillare e che potrebbe costargli molto cara. Eduardo verrà così messo di fronte a un bivio e potrebbe decidere di tornare nella malavita. Probabilmente il suo percorso di redenzione verrà ostacolato proprio da Stella, la sua amante, con la quale il legame è sempre più forte.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Eduardo ha tradito Clara

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, andate in onda su Rai 3, Eduardo ha iniziato a sentirsi frustrato per la sua situazione: vive a casa, mantenuto da Rosa e senza un lavoro. Intanto, Clara ha spronato il marito a cercare un’occupazione, ma lui non è riuscito a trovare nulla, soprattutto a causa del suo passato in carcere.

Nel frattempo, Eduardo ha intrapreso anche una relazione extraconiugale con Stella, che si è rivelata essere una delle responsabili delle rapine alle gioiellerie. Sul fronte sentimentale, Viola, archiviata la relazione con Damiano, si è riavvicinata a Eugenio, decidendo di tornare insieme al marito dopo anni di separazione. Anche i coniugi Del Bue sono tornati insieme e hanno scelto di restare nel loro appartamento in affitto a Palazzo Palladini. Spazio infine alle vicende di Raffaele, che ha deciso di andare in pensione e ha lasciato il suo lavoro di portiere a Rosa, la quale ha accettato l’incarico dopo qualche iniziale titubanza.