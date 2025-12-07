Le trame delle puntate di Un posto al sole in onda dal 15 al 19 dicembre su Rai 3 rivelano che Riccardo farà i conti con una brutta notizia che finirà per lasciarlo profondamente scosso.

Intanto, Gennaro Gagliotti, dopo l'arresto di Okoro, comincerà a tremare all'idea di poter finire in manette per la morte di Assane, mentre Viola comunicherà a sua madre di aver deciso di riprovarci insieme al suo ex Eugenio, per provare a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore.

Riccardo riceve una brutta notizia: anticipazioni Un posto al sole 15-19 dicembre

Riccardo si mostrerà particolarmente ottimista in merito alla sua nomina come primario dell'ospedale, potendo contare anche sul pieno supporto di Rossella, che farà il tifo per lui.

Eppure, a pochi giorni dalla nomina, Riccardo farà i conti con una brutta notizia che lo lascerà profondamente scosso.

Anche Rossella si mostrerà dispiaciuta per questa brutta notizia che riguarderà Riccardo, di cui però non si hanno ulteriori dettagli in merito.

Tra Viola ed Eugenio, invece, tornerà il sereno, al punto che i due decideranno di ufficializzare la notizia del loro ritorno in coppia, sorprendendo Ornella.

Gennaro Gagliotti trema, Rosa in crisi

Le trame dei prossimi episodi di Un posto al sole, previsti dal 15 al 19 dicembre su Rai 3, rivelano che Gennaro Gagliotti comincerà a tremare all'idea di poter essere incastrato in merito al caso della morte di Assane, dopo che Okoro tornerà a Napoli e verrà arrestato.

Il colpo di scena, però, non tarderà ad arrivare, dato che Okoro deciderà di scagionare Gennaro da ogni tipo di accusa, sostenendo che non c’entrerebbe nulla con la morte di Assane.

Intanto, dopo le dimissioni di Raffaele, si continuerà a cercare il suo degno erede come portiere di Palazzo Palladini e Rosa comincerà a pensare di aver sbagliato a non accettare tale incarico.

Renato si era scagliato contro Ornella nelle puntate precedenti di Un posto al sole

Negli episodi precedenti di Un posto al sole, Raffaele ha scelto di dare ufficialmente le dimissioni come portiere, sostenendo che fosse giunto il momento di pensare maggiormente a se stesso e alla sua famiglia.

Una scelta che ha scatenato il malcontento di Renato, il quale fino alla fine ha cercato di far cambiare idea al suo amico fraterno, tentando di convincerlo a non mollare il suo incarico.

Renato se l’è presa anche con Ornella, ritenendo che fosse colpa sua: per lui, infatti, è stata proprio la donna a influenzare negativamente Raffaele, al punto da convincerlo a voltare pagina e cambiare la sua quotidianità.