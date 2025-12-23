Le trame dei prossimi episodi di Un posto al sole in programma dal 5 al 9 gennaio 2026 in prima visione assoluta su Rai 3 rivelano che Nunzio comincerà a produrre dei filmati a luci rosse che serviranno ad attirare la clientela del caffè Vulcano, finendo però per far ingelosire Rossella.
Intanto Gennaro Gagliotti si ritroverà sempre più messo alle strette in merito al caso della morte di Assane e sentendosi ormai stretto nel morso della giustizia, arriverà a compiere un gesto che si preannuncia altamente rischioso e pericoloso.
Nunzio a luci rosse: anticipazioni Un posto al sole 5-9 gennaio 2026
Per cercare di attirare l'attenzione di una nuova clientela al Vulcano, si punterà sulla pubblicità sul mondo social e Nunzio verrà incaricato di produrre dei nuovi contenuti a tratti anche hot.
Il cuoco, quindi, si metterà all'opera per realizzare dei filmati a luci rosse che lo vedranno in versione chef, con lo scopo ben preciso di far breccia nel cuore del pubblico femminile e attirarlo al Vulcano.
La nuova strategia comunicativa del Vulcano otterrà subito il successo sperato, dato che i video di Nunzio diventeranno immediatamente virali e cominceranno a fare il giro del web e dei social.
La reazione di Rossella, però, non sarà delle migliori: la ragazza non la prenderà per niente bene e mostrerà tutta la sua gelosia nei confronti del cuoco.
Gennaro compie un gesto estremo nei prossimi episodi di Un posto al sole
Le trame dei nuovi episodi di Un posto al sole dal 5 al 9 gennaio, inoltre, rivelano che Raffaele deciderà di fare un passo indietro in merito alla sua decisione di lasciare definitivamente Palazzo Palladini.
Il portiere annuncerà di aver cambiato idea e di essere pronto a portare avanti il suo incarico professionale come portiere, per la gioia dell'amico Renato.
Gennaro, invece, si ritroverà sempre più in difficoltà per il caso Assane: dopo le nuove dichiarazioni di Okoro, la posizione dell'imprenditore rischia di aggravarsi notevolmente, al punto che Gagliotti finirà per compiere un gesto rischioso che si preannuncia estremo.
Di cosa si tratta? Al momento le trame della soap opera non svelano ulteriori dettagli in merito ma, tale situazione, potrebbe avere delle amare conseguenze per Gennaro.
La programmazione natalizia di Un posto al sole su Rai 3
In attesa di questi episodi di inizio gennaio, la soap opera terrà compagnia al pubblico di Rai 3 per tutto il periodo natalizio.
Solo il 31 dicembre non sarà in onda ma, il giorno successo, andranno in onda due episodi. Nella serata del 1° gennaio, l'appuntamento con Un posto al sole sarà trasmesso dalle 20:50 alle 21:45 circa in prima visione assoluta.