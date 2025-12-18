Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano una svolta inaspettata per una giovane coppia protagonista della soap partenopea. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 22 a venerdì 26 dicembre alle ore 20:50 su Rai 3, Ida e Diego saranno in crisi. Raffaele, accorgendosi che le cose tra suo figlio e la fidanzata non vanno bene, vorrà vederci chiaro e scoprirà cosa non funziona. Il giovane Giordano rivelerà al padre che Ida viene discriminata dai condomini perché straniera e questo la fa sentire sempre più sola.

Ida tratta male Diego il giorno di Natale

Ida tratterà male Diego proprio il giorno di Natale e la reazione alterata della madre del piccolo Joseph colpirà profondamente Raffaele, che assisterà basito alla scena. Il signor Giordano, turbato dall’accaduto, vorrà capire quale sia la reale motivazione che ha spinto Ida a comportarsi in modo così sgarbato con Diego, cercando di comprendere se la giovane coppia stia affrontando qualche problema. Raffaele confiderà quindi le sue perplessità a Ornella, palesando alla moglie i dubbi sul rapporto tra i due ragazzi e ipotizzando che siano davvero in crisi. I coniugi Giordano, decisi a vederci chiaro, sceglieranno infine di recarsi con una scusa a casa di Ida e Diego per osservare da vicino la situazione.

Ida soffre e non socializza con nessun condomino

Nel frattempo, Ornella e Raffaele decideranno di recarsi a casa di Diego e Ida con la scusa di portare loro qualche avanzo del pranzo di Natale. Una volta giunti nell’abitazione della giovane coppia, Diego confesserà tutto al padre e a Ornella, portando alla luce una verità rimasta nascosta troppo a lungo. Il giovane Giordano si aprirà completamente, rivelando che la crisi con la sua compagna è causata dalla sofferenza che Ida prova nel palazzo in cui vivono: i condomini la discriminano perché è straniera. Questa situazione ha spinto la madre del piccolo Joseph a isolarsi sempre di più, a non socializzare con nessuno e a non dare confidenza alle persone, che secondo lei la giudicano e la emarginano in quanto polacca.

Raffaele, dal canto suo, vorrà capire come mai Diego non gli abbia confidato prima questo disagio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Viola ed Eugenio si sono riavvicinati

Nelle precedenti puntate di Un posto al sole trasmesse su Rai 3, Viola ha convinto Eugenio a fare insieme ad Antonio l’albero di Natale. Questa situazione familiare ha riportato alla mente degli ex coniugi Nicotera i bei ricordi trascorsi insieme e tra i due c’è stato un avvicinamento. Parallelamente anche Damiano ha vissuto momenti di complicità con Rosa: i due sono andati insieme in motocicletta alla recita scolastica del piccolo Manuel. Spazio infine alle vicende di Bice, che è riuscita a ottenere un’ingente somma di denaro da Cotugno, ammaliandolo ma senza cedere alle sue avance.