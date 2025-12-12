Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole dal 22 al 26 dicembre rivelano che Marina e Roberto si mostreranno disperati per le continue ingerenze da parte di Gennaro Gagliotti nella loro vita professionale.

L'imprenditore rischierà di rendere tutto più complicato del previsto, ma intanto Okoro potrebbe metterlo seriamente nei guai in merito al caso della morte di Assane.

Damiano, intanto, continuerà a indagare sulle rapine in gioielleria che si sono verificate a Napoli nel corso dell'ultimo periodo ed Eduardo resterà scosso quando scoprirà che il responsabile potrebbe essere un suo conoscente.

Marina e Roberto disperati: anticipazioni Un posto al sole 22-26 dicembre

La situazione lavorativa per Marina e Roberto continuerà a essere drammatica ed estremamente preoccupante.

La presenza di Gennaro Gagliotti nella vita dei Cantieri continuerà a essere un serio pericolo per la coppia, dato che intende prendere in mano il pieno potere della situazione.

I due si diranno così pronti a prendere una decisione che si preannuncia importante e al tempo stesso inaspettata ma, proprio sul più bello, qualcosa potrebbe cambiare drasticamente la situazione.

Intanto Raffaele si appresterà a vivere il suo ultimo Natale come portiere storico di Palazzo Palladini.

Eduardo scosso da una amara scoperta nei prossimi episodi di Un posto al sole

Le trame dei prossimi episodi di Un posto al sole in programma dal 22 al 26 dicembre su Rai 3, inoltre, rivelano che Damiano continuerà a indagare per cercare di far luce sulla scia di rapina in gioielleria avvenute nel corso dell'ultimo periodo a Napoli.

Il poliziotto porterà alla luce degli indizi clamorosi che finiranno però per lasciare sconvolto Eduardo. L'ex malavitoso, infatti, si renderà conto che una persona a lui molto vicina potrebbe essere coinvolta nei furti.

Intanto tra Rosa e Damiano tornerà il sereno e i due appariranno nuovamente come una coppia felice e serena a tutti gli effetti.

Tra Rosa e Damiano si era riaccesa la passione negli episodi precedenti di Upas

Negli episodi precedenti di Un posto al sole, Damiano aveva vissuto un periodo di sbandamento dopo la fine della sua relazione con Viola.

Il poliziotto, da quel momento in poi, cominciò a riavvicinarsi alla sua ex Rosa mostrando nuovamente un forte interesse nei suoi confronti.

Sebbene fosse impegnata con Pino, Rosa si rese conto di non aver mai dimenticato del tutto Damiano, al punto da decidere di mettere in secondo piano la sua storia d'amore con il postino per abbandonarsi alla passione travolgente con il padre di suo figlio, riprendendo in mano le redini della loro relazione.