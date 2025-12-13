Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 15 al 19 dicembre, si tornerà a parlare di Riccardo. Il medico si candiderà per il ruolo di primario ed essendo benvoluto e apprezzato da tutti i colleghi per la sua professionalità, la nomina apparirà cosa fatta.

Le cose, però, non andranno come sperato e il dottor Crovi andrà incontro a una grande delusione. Unica nota positiva sarà il riavvicinamento con Rossella, che proverà a stargli accanto in questo difficile momento.

Rossella è preoccupata per Riccardo

Rossella si renderà conto che Riccardo sta lavorando troppo, mettendo a dura prova il fisico e la mente.

Il medico sta accumulando turni su turni al San Filippo in modo logorante.

Ross confiderà le sue preoccupazioni a Nunzio durante una cena insieme. Lo chef fingerà un pizzico di gelosia, salvo poi capire che la compagna è davvero in pensiero per il suo ex, al punto da toccare appena il piatto preparato con cura per lei.

In effetti il dottor Crovi apparirà sempre più provato, segno evidente che sta esaurendo ogni riserva di energia e sacrificando la vita privata al lavoro.

Una sconfitta inaspettata

Dietro questo superlavoro si nasconde un'attesa snervante. Riccardo spera con tutto se stesso nella nomina a primario da parte della direzione sanitaria. Colleghi e amici danno per scontato che il posto spetti a lui, ma qualcosa nell'aria non convince il medico.

Il suo istinto, purtroppo, non lo tradirà.

Quando Rossella scoprirà che l'incarico è andato a un altro candidato, correrà a cercare Riccardo per un confronto. Lui però scapperà via senza darle modo di parlare, rifiutando ogni parola di conforto e lasciandola con l'amaro in bocca.

Il resto delle trame di Un posto al sole: Stella mette nei guai Eduardo, Pino ricontatta Rosa

Un'ombra di tristezza accompagnerà il Natale di Raffaele Giordano, ormai prossimo a lasciare per sempre il suo storico ruolo di portiere a Palazzo Palladini. Lui e Ornella, inoltre, si accorgeranno che tra Diego e Ida qualcosa si è incrinato.

Pino tenterà di riconquistare Rosa in occasione del Natale, ma senza successo. La donna sarà troppo presa da Damiano che, proprio durante le feste, la stupirà con un gesto capace di lasciarla a bocca aperta.

Serenità e spensieratezza caratterizzeranno il Natale di Sasà e Castrese, ospiti di Guido e Mariella.

Jimmy trascorrerà le festività con Micaela. La gemella, poco dopo, busserà alla porta di Niko e Manuela per chiedere aiuto nel gestire i problemi del figlio con i compagni di classe.

La situazione di Gennaro Gagliotti peggiorerà drasticamente. Okoro, che fino a quel momento aveva preferito restare in silenzio, cambierà idea e sembrerà pronto a testimoniare.

Eduardo scoprirà che Stella è implicata in affari poco puliti e proverà ad allontanarsene, ma sarà troppo tardi. La donna mostrerà un attaccamento morboso nei suoi confronti e metterà a rischio il rapporto tra lui e Clara.