Diego e Ida saranno in profonda crisi nelle puntate di Un posto al sole dal 22 al 26 dicembre: lei si sentirà sola e insoddisfatta.

Le anticipazioni rivelano che Raffaele noterà il comportamento ostile di Ida verso Diego e vorrà capirne di più. Quando si recherà a casa loro con Ornella, capirà che la situazione è molto più grave di quanto pensasse.

Il ritorno di Ida e Diego a Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole annunciano il ritorno di due personaggi che da un po' di mesi mancavano dalle scene. Si tratta di Ida e Diego, che in occasione del Natale si riuniranno alla famiglia Giordano.

Quello che doveva essere un momento di armonia e gioia, però, si caricherà di tensione. Tutto avrà inizio quando Raffaele organizzerà la cena di Natale a casa sua, il primo con la nuova famiglia di Diego. All'inizio tutto sembrerà andare per il meglio, ma a un certo punto sarà chiaro che tra Ida e Diego ci siano dei problemi. La donna avrà uno scatto di rabbia nei confronti del marito che, a suo dire, l'aiuta poco con il piccolo Joseph. A Raffaele il piccolo screzio non passerà inosservato e, appena ne avrà l'occasione, chiederà a suo figlio come vadano le cose. Diego confiderà a suo padre che Ida è sempre nervosa e non si trova per niente bene nella loro nuova casa. Raffaele sarà dispiaciuto perché, secondo quello che la ragazza racconterà, i condomini la discriminano perché è straniera.

Un Natale turbolento a casa Giordano

Nelle puntate di Un posto al sole dal 22 al 26 dicembre, Raffaele vorrà vedere con i suoi occhi cosa stia succedendo nella vita del figlio. Con la scusa di mangiare gli avanzi di Natale, lui e Ornella si presenteranno a casa di Diego. La situazione sarà pessima e Giordano si renderà conto che tra Ida e suo figlio la crisi è molto più profonda di quanto pensasse. La tensione sarà alta anche per Eduardo che avrà intenzione di riavvicinarsi a Clara dopo i tradimenti con Stella. Quest'ultima, però, non si rassegnerà a mettersi da parte e sembrerà pronta a tutto pur di tornare con Sabbiese. Sarà un Natale davvero speciale per Damiano e Rosa che, invece, saranno più uniti che mai.

Dopo anni di sofferenza finalmente la madre di Manuel ritroverà quella felicità che sognava.

Tra Diego e Ida è già finita?

Non c'è pace in amore per Diego. Con Ida, il figlio di Raffaele sembrava aver trovato finalmente la donna giusta dopo tante delusioni. Diego si è lanciato a capofitto nella storia con Ida e ha fatto di tutto pur di stare con lei. I due, però, si conoscevano davvero molto poco ed è comprensibile che a pochi mesi dalla convivenza il rapporto inizi a scricchiolare. Un'altra storia in bilico è quella di Eduardo e Clara che invece si conoscono sin da quando erano ragazzi. Il loro amore sembrava solido e inattaccabile, eppure Sabbiese si è lasciato travolgere dalla passione con Stella, una sconosciuta molto affascinante che l'ha colpito al primo sguardo.