La quarta stagione di Un professore si farà: il nuovo capitolo della fiction che racconta la crescita umana di giovani studenti guidati da un insegnante di filosofia è già stato confermato dalla Rai e dai produttori.

Alessandro Gassmann sarà ancora il protagonista principale della serie nei panni di Dante Balestra. Cambieranno però molti personaggi secondari. Giovedì 18 dicembre, va in onda la puntata finale della terza stagione, come di consuetudine in prima serata su Rai 1. E in questa sesta e ultima puntata stagione offre ai telespettatori un finale assai intenso ed emozionante.

I ragazzi della classe devono affrontare gli esami di maturità e Dante è chiamato a fare importanti scelte di vita. Ci sono novità molto importanti anche per Simone. La puntata rivela infatti un bacio tra Manuel e Simone. Un momento carico di pathos, che però segna anche un addio definitivo alla coppia che i social hanno ribattezzato "Simuel".

Anche se molte storie si chiudono, altre sono state lasciate aperte. Lo stesso Dante, alle prese con nuove difficoltà personali e professionali, chiude un ciclo importante per aprirne un altro. Alla Festa del Cinema di Roma 2025, i produttori della serie hanno comunque già lasciato intendere di essere al lavoro per sviluppare nuovi episodi. Precedentemente, durante la conferenza stampa di presentazione della terza stagione, sia i funzionari Rai che lo stesso Alessandro Gassmann hanno annunciato ufficialmente l'arrivo di una quarta stagione di Un professore.

Chi lascia Un professore nella quarta stagione

Molti dei giovani protagonisti che hanno conquistato il pubblico della Rai anche in questa terza stagione dovrebbero essere assenti nella prossima. Dante, il professore, dovrebbe infatti confrontarsi con una nuova classe. E quindi con volti nuovi. L'assenza più rilevante riguarderà certamente Damiano Gavino, l'attore che interpreta Manuel Ferro. Gavino ha infatti dichiarato di non voler tornare in Un professore 4. Principalmente perché “non ha più l’età per interpretare un liceale”.

Nicolas Maupas, l'attore già noto al pubblico di Mare Fuori, continuerà invece a interpretare Simone Balestra. A oggi sembra infatti che il figlio di Dante sarà presente nelle nuove trame.

E lo stesso vale per Claudia Pandolfi, che interpreta Anita Ferro, una figura centrale nella serie come partner di Dante e ora anche come madre di un nuovo bambino.

Nel finale della terza stagione di Un professore viene infatti rivelato che Anita è incinta e che il padre del bambino è Dante. La trama della quarta stagione ruoterà molto probabilmente anche attorno alla paternità di Dante. Il personaggio interpretato da Gassmann dovrà quindi affrontare il ruolo di padre non solo di Simone, ma anche di un nuovo figlio. E Anita sarà ovviamente al centro delle vicende, come compagna del protagonista.