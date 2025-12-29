Tra pochi giorni finirà il 2025 e quindi calerà il sipario sulla prima parte della stagione di Uomini e donne. Chi ha guardato l'edizione 2025/26 dall'inizio, si è esposto sui protagonisti che si sarebbero fatti notare in negativo: Gemma Galgani, ad esempio, riproporrebbe sempre le stesse scenette da anni. Federico Mastrostefano, invece, non avrebbe convinto i telespettatori per l'atteggiamento da simpaticone che avrebbe assunto tutte le volte che ha dovuto giustificare qualche scivolone.

Il visto e rivisto nel percorso di Gemma

L'edizione 2025/26 di Uomini e donne è iniziata da quattro mesi, e alcuni componenti del parterre Over hanno avuto più spazio di altri nelle puntate che sono andate in onda su Canale 5.

Durante la pausa per le feste, sul web stanno circolando i nomi dei personaggi che avrebbero convinto meno il pubblico nella prima parte della stagione, quelli che fino ad ora avrebbero fatto un percorso poco entusiasmante.

Un parere condiviso da molti utenti, è quello secondo il quale Gemma non avrebbe proposto nulla di nuovo da settembre ad oggi: la dama si è invaghita di Mario nelle prime puntate, è stata respinta e non ha fatto altro che piangere quando non le è stata concessa la seconda chance che tanto avrebbe voluto.

Galgani, dunque, mostrerebbe sempre le stesse cose alle gente a casa: dall'innamoramento lampo alle lacrime per un "no", dai tentativi di riavvicinamento al cavaliere in questione fino ad arrivare alle feroci critiche dopo l'ennesimo rifiuto.

Federico non convince il pubblico di Uomini e donne

Un altro componente del parterre che sembra non aver fatto breccia nel cuore del pubblico, è Federico.

L'avventura del cavaliere a Uomini e donne Over è cominciata a settembre, e sono tantissime le dame che ha corteggiato o con le quali è uscito a cena negli ultimi quattro mesi.

Mastrostefano è stato spesso accusato di non raccontare la verità alle signore che frequenta, ma si è sempre giustificato con battute simpatiche o con un atteggiamento da guascone.

Se in studio sono in tanti a ridere del comportamento di Federico, a casa sono più le persone che non lo apprezzano rispetto a quelle che empatizzano con lui.

"Se un altro avesse fatto le cose che fa lui, sarebbe stato cacciato subito", è un pensiero che condividono molti fan del programma.

Poco interesse per i tronisti

Tra i personaggi flop della prima parte dell'edizione 2025/26 di Uomini e donne, si potrebbero inserire anche i quattro tronisti del cast.

In questi mesi, infatti, la maggior parte del pubblico sembra non essersi appassionata ai percorsi di Sara, Cristiana, Flavio e Ciro, perlomeno non come è successo con Martina e Gianmarco nella stagione precedente.