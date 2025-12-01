Lunedì 1° dicembre c'è stata la prima delle due registrazioni di Uomini e donne che sono in programma questa settimana, e Fanpage ha diffuso le anticipazioni di gran parte di quello che è successo in studio. Nel corso delle riprese, dunque, Gemma Galgani ha accettato di ballare con Mario Lenti e si è emozionata fino alle lacrime. Tina Cipollari ha chiesto l'intervento del medico per sincerarsi delle condizioni di salute della dama.

Forti emozioni per Gemma

Dopo quasi una settimana di stop, sono ricominciate le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e donne e sul web stanno già circolando le anticipazioni di quello che è accaduto.

Il 1° dicembre, dunque, in studio si è parlato del tentativo di Mario di riavvicinarsi a Gemma: il cavaliere ha chiesto alla dama di ballare e lei, colpita da una forte emozione, non ha trattenuto le lacrime.

Tina ne ha approfittato per chiedere l'intervento di un medico: l'opinionista ha fatto chiamare un dottore per verificare le condizioni di salute della protagonista del trono Over.

Barbara, inoltre, ha criticato Mario sostenendo che le avrebbe confidato che non sarebbe mai più uscito con Gemma.

Le novità sui senior del cast

Sono passate diverse settimane da quando Mario ha chiuso la conoscenza con Gemma , ma lei ci ha messo molto tempo ad accettare il rifiuto.

Nelle ultime registrazioni di Uomini e donne (puntate che devono ancora essere trasmesse in tv), però, la dama ha accettato il corteggiamento di signori molto più giovani di lei, a partire da Antonio che ha circa 65 anni.

Il cavaliere pugliese, invece, ha provato ad andare avanti dichiarandosi a Barbara. Questa conoscenza, però, è stata di breve durata: dopo un solo appuntamento lontano dalle telecamere, De Santi ha deciso di interrompere la frequentazione perché non prova attrazione fisica per Lenti.

L'intervista a Verissimo

Prima di partecipare alle due registrazioni di Uomini e donne che sono in programma questa settimana, Gemma ha fatto tappa a Verissimo.

Sabato 29 novembre, infatti, è andata in onda l'intervista che la dama ha rilasciato a Silvia Toffanin, e i telespettatori sono rimasti colpiti da diverse cose che ha detto.

Dopo aver ricordato i cavalieri con i quali si è fidanzata nel corso della sua lunga partecipazione al dating-show (soprattutto Ennio e Giorgio ), Galgani ha ammesso che anche in questa edizione avrebbe lasciato il programma insieme a un protagonista del trono Over.

"Io sarei andata via con Mario. Mi ha colpito sin da subito, mi sono sentita accolta come in famiglia. Ho provato cose forti e ancora oggi quando lo vedo mi fa un certo effetto", ha dichiarato Gemma su Canale 5.