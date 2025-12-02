Oggi, martedì 2 dicembre, c'è stata una nuova registrazione di Uomini e donne: il cast si è ritrovato in studio per l'ultima volta questa settimana, e Fanpage ha diffuso le anticipazioni di ciò che è accaduto. Gemma Galgani sperava di avere un'altra possibilità con Mario Lenti, ma lui è uscito a cena con un'altra dama e l'ha baciata. La protagonista del trono Over non ha nascosto la sua delusione per l'ennesimo "no" che ha ricevuto davanti alle telecamere.

Nuova delusione d'amore per Gemma

Continuano senza sosta le registrazioni di Uomini e donne e il 2 dicembre ce ne è stata un'altra molto movimentata.

Le anticipazioni che sono trapelate alla fine delle riprese, infatti, svelano che tra Gemma e Mario non c'è stato nessun ritorno di fiamma.

Dopo il ballo della volta scorsa, la dama aveva sperato in una seconda possibilità (ha anche chiuso la conoscenza con il signor Ciro), ma il cavaliere è uscito a cena con un'altra dama (si chiama Maria G.) e l'ha baciata con passione.

Galgani è apparsa sconfortata e delusa dal mancato riavvicinamento con l'uomo che le piace dall'inizio della stagione e che non riesce a dimenticare.

Gli Over tra lacrime e dubbi

Da anni le registrazioni di Uomini e donne sono dedicate sia ad alcuni componenti del parterre Over che ai ragazzi che sono sul trono.

In questo periodo, ad esempio, molto del tempo a disposizione nelle puntate è stato occupato dai turbamenti d'amore di Gemma.

La dama ha perso la testa per Mario all'inizio dell'edizione 2025/2026, e ancora oggi fa fatica a portare avanti altre conoscenze perché ogni volta che lo rivede le tornano in mente le emozioni che ha vissuto quando si sono frequentati.

Barbara, però, sostiene che il cavaliere si avvicinerebbe a Galgani solo per visibilità, anche perché pare che le avrebbe confidato che non farebbe mai coppia con lei fuori dal programma.

Baci e ultimatum nel trono Classico

Nelle puntate che sono state registrate di recente, ma che il pubblico di Uomini e donne vedrà in tv tra qualche settimana, si è parlato molto anche dei tronisti del cast.

Sara continua a barcamenarsi a fatica tra Jakub e Marco, e più volte si è lamentata del fatto che entrambi non la starebbero corteggiando come lei vorrebbe.

Anche per questo motivo, la giovane si sta avvicinando sempre di più a Raien, un nuovo pretendente che le piace tanto fisicamente.

Anche Cristiana è sempre più indecisa tra Ernesto e Federico, infatti in settimana ha baciato tutti e due in esterna. I ragazzi, però, iniziano a non sopportare più questa situazione, proprio come le spasimanti di Flavio (Martina e Nicole) che da tempo gli chiedono di darsi una mossa e scegliere con chi di loro vuole fare coppia lontano dalle telecamere.