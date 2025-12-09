Martedì 9 dicembre si è svolta la prima edunica registrazione di Uomini e donne di questa settimana, e Fanpage ha diffuso le anticipazioni delle cose più interessanti che sono successe in studio. Gemma Galgani ha accusato Mario Lenti di aver baciato Maria solo per farle capire che non è interessato a lei, ma è stata smentita. Flavio Ubirti, invece, ha annunciato che la prossima volta farà la sua scelta.

Si avvicina la fine del percorso di Flavio

Contrariamente a quello che succede di loro, questa settimana è stata fissata solo una registrazione di Uomini e donne: il cast si è ritrovato in studio oggi, 9 dicembre, e sul web stanno già circolando le anticipazioni di quello che è accaduto tra i personaggi più discussi di questa edizione.

Nel corso delle riprese di questo martedì, dunque, Flavio ha annunciato che nella prossima registrazione farà la sua scelta. Il tronista è sembrato più proiettato verso Nicole, che reputa meno impostata di Martina, ma prima di decidere vuole trascorrere un'intera giornata con entrambe le corteggiatrici.

Gemma, invece, ha avuto da ridire sul bacio che Mario ha dato a Maria la volta precedente: secondo la dama quello del cavaliere sarebbe stato un gesto per prendere le distanze da lei, non per un reale interesse. L'imprenditore ha rispedito al mittente quest'accusa e ha detto di voler proseguire nella sua conoscenza.

Gli Over tra sentimenti e rifiuti

Nell'ultimo periodo a Uomini e donne si è parlato molto di Gemma e dei signori che ha frequentato per provare a dimenticare Mario.

Nelle puntate che sono state registrate, ma che devono ancora andare in onda su Canale 5, la dama ha cercato di riavvicinarsi al cavaliere pugliese dopo un ballo che hanno fatto in studio.

Lenti, però, non ha mai avuto intenzione di riallacciare una conoscenza con Galgani e lo ha dimostrato uscendo a cena con un'altra signora del parterre e baciandola più volte.

Se alcuni protagonisti del trono Over fanno fatica a trovare l'anima gemella, pochi giorni fa Agnese ha avuto il suo lieto fine: la dama ha lasciato il programma insieme a Roberto e sta documentando sui social la sua nuova vita in coppia.

La segnalazione sulla mamma di Sara

A poche ore dall'inizio della registrazione di Uomini e donne del 9 dicembre, sul web si parlava insistentemente della preferenza che la mamma di Sara avrebbe mostrato nei confronti di uno dei corteggiatori della figlia.

Stando al messaggio che è arrivato a Lorenzo Pugnaloni di recente, la madre della tronista avrebbe messo "mi piace" a molti commenti a favore di Jakub e avrebbe ignorato quelli su Marco.

Secondo questa segnalazione ancora tutta da verificare, almeno un componente della famiglia di Gaudenzi la vedrebbe meglio insieme a Jakub piuttosto che con il pretendente preferito dal pubblico, Marco.