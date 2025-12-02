Sono terminate le riprese delle puntate di Uomini e donne che i fan potranno vedere su Canale 5 tra circa due settimane. Fanpage e Lorenzo Pugnaloni hanno svelato cos'è successo in studio il 2 dicembre: Simone Bonaccorsi ha "cambiato tronista", passando da Cristiana Anania a Sara Gaudenzi dopo che la prima l'ha eliminato. Ernesto Passaro, invece, ha avvertito Cristiana che potrebbe dirle di "no" alla scelta.

Il corteggiatore cambia tronista

Il 2 dicembre si sono concluse le registrazioni di Uomini e donne che erano in programma questa settimana e sul web stanno già circolando le anticipazioni di gran parte di quello che è accaduto.

Dopo Jakub, un altro corteggiatore di Cristiana ha chiesto e ottenuto di poter conoscere meglio Sara.

Nel corso delle riprese, Simone ha espresso la volontà di prendere un caffè con Sara e lei lo ha accontentato eliminandolo, lasciandolo libero di uscire in esterna con la "collega".

La volta scorsa Ernesto era uscito dallo studio furioso e Cristiana lo ha seguito fino in camerino: i due si sono confrontati a lungo e il ragazzo ha avvertito la giovane che sta prendendo in considerazione l'ipotesi di dirle di "no" qualora dovesse sceglierlo.

Mario non torna con Gemma

Le anticipazioni che sono trapelate sul Trono Over, invece, riguardano soprattutto Gemma.

Nella registrazione di Uomini e donne che si è svolta ieri, 1° dicembre, la dama non ha trattenuto le lacrime e l'emozione quando Mario l'ha invitata a ballare, tant'è che Tina ha chiesto l'intervento di un dottore.

Nelle corso delle riprese di oggi, la dama è andata incontro all'ennesimo "due di picche". Dopo aver chiuso la conoscenza con Ciro, Gemma sperava che Mario desse un'altra possibilità al loro rapporto, ma così non è stato.

Il cavaliere l'altra sera è uscito a cena con una signora che si chiama Maria G. e l'ha baciata appassionatamente.

Gemma non ha reagito bene a questa notizia, anzi ha ceduto allo sconforto e alla delusione.

Sara scontenta di Marco e Jakub

Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 2 dicembre, Sara ha accettato di conoscere meglio Simone, quindi è salito a quattro il numero dei suoi corteggiatori.

Nelle ultime puntate, la tronista si è lamentata del fatto che né Marco né Jakub la starebbero corteggiando come vorrebbe, anzi, sarebbero più interessati a competere tra loro che a conquistarla.

In questo periodo la ragazza sta frequentando anche Raien, un giovane con cui ha fatto alcune esterne e che sembra attrarla molto soprattutto dal punto di vista estetico.